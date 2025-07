La 5G poursuit son essor avec 26,6 millions d’abonnés en France et de nouvelles perspectives

Alors que la 5G poursuit son déploiement à grande vitesse en France, avec plus de 26 millions de cartes SIM actives début 2025, l’Arcep prépare une nouvelle étape : l’ouverture de fréquences dédiées aux réseaux mobiles professionnels.

Au 31 mars 2025, plus de 26,6 millions de cartes SIM actives en 5G étaient en service en France, soit une progression spectaculaire de +11 millions en un an, un rythme de croissance considérablement supérieur à celui constaté fin mars 2024. “A l’inverse, la croissance du nombre de cartes SIM actives sur les réseaux 4G ralentit depuis 2022 : + 3 % fin mars 2025, après des hausses comprises entre + 10 % et + 13 % entre 2018 et 2021. L’utilisation des réseaux 4G demeure néanmoins majoritaire, avec 90 % des cartes SIM actives sur ces réseaux, soit une augmentation de 2 points en un an”, indique l’Arcep.

L’essor de la 5G s’inscrit dans un contexte global du marché des télécoms : au cours de ce même trimestre, les revenus des services mobiles ont marqué leur première baisse depuis six ans, avec un recul de 2 % sur un an. La facture mensuelle moyenne par carte SIM, à 14,5 € HT, a également diminué de 2,8 %. Malgré une santé commerciale mitigée, la 5G maintient toutefois un élan certain dans l’usage et la pénétration.

Le guichet d’expérimentations 5G évolue

Dans l’optique de promouvoir des réseaux mobiles privatifs pour usage professionnel, l’Arcep a élargi le guichet d’expérimentations 5G. Jusque-là limité à la bande 3,8–4,0 GHz, ce dispositif inclut désormais la bande 4,0–4,2 GHz. Depuis son lancement en mars 2022, le dispositif a engendré 175 autorisations, dont environ 90 en cours à la fin du deuxième trimestre 2025. Il s’adresse à un large éventail de secteurs (industrie, énergie, santé, logistique, smart cities) et à des acteurs variés à travers la France métropolitaine.

Vers de nouvelles fréquences

Parallèlement, l’Arcep prépare la transition vers une attribution pérenne des fréquences 3,8–4,2 GHz pour la 5G industrielle. Une consultation publique lancée le 2 juin 2025 vise à élaborer un cadre réglementaire adapté. L’objectif est clair : finaliser les modalités techniques et réglementaires, puis ouvrir les premiers guichets permanents d’ici fin 2025, en coordination avec la future décision européenne.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox