Quoi de neuf dans le réseau de distribution de Free ? L’opérateur franchit un nouveau cap

Free accélère à nouveau l’ouverture de ses boutiques : trois nouvelles inaugurations depuis fin juin. L’opérateur compte à présent 265 espaces de vente et conseil.

Après un début d’année marqué par un rythme modéré, Free reprend de la vigueur dans le développement de son réseau de distribution. L’opérateur vient d’inaugurer trois nouvelles boutiques en l’espace de quelques semaines, confirmant sa volonté de renforcer sa présence territoriale.

Désormais, 265 boutiques Free sont ouvertes en France métropolitaine, soit trois de plus qu’à la fin juin alors que 6 avaient été précédemment inaugurées depuis le début de l’année. Ce regain d’activité illustre une stratégie toujours axée sur la proximité et l’accompagnement physique des abonnés, dans les grandes agglomérations comme dans les villes moyennes.

Epagny, Romans-sur-Isère et Gap

Comme prévu, une nouvelle boutique Free a été inaugurée le 27 juin 2025 à Annecy Epagny, en Haute-Savoie (74). Située dans la zone commerciale Grand Epagny, au nord-ouest d’Annecy, cette boutique vient compléter l’offre déjà présente dans le département, où Free renforce activement sa couverture avec désormais quatre implantations.

Quelques jours plus tard, c’est dans la Drôme (26), à Romans-sur-Isère, que Free a ouvert une nouvelle boutique, le 3 juillet 2025. Installée dans le centre commercial Marques Avenue, elle permet à l’opérateur de couvrir davantage la vallée du Rhône, entre Valence et Grenoble, et d’offrir un point d’accès physique aux services Free dans une zone auparavant non couverte.

Plus récemment encore, le 10 juillet, une nouvelle boutique a vu le jour à Gap, dans les Hautes-Alpes (05). Cette implantation marque une première dans ce département alpin, participant à la couverture de territoires parfois moins bien desservis en points de vente physiques.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox