Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom signent avec la LFP et distribueront Ligue 1+

Rendez-vous le 15 août sur les box des opérateurs pour assister à la reprise du championnat de France de Ligue 1 sur la nouvelle chaîne Ligue 1+.

Pour maximiser l’exposition de sa nouvelle chaîne Ligue 1+, la LFP mise sur une large diffusion. Nicolas de Tavernost, président de LFP Médias, a affirmé lors d’une conférence de presse ce 10 juillet vouloir atteindre « l’hyperdistribution ». Il l’a également révélé, les quatre grands opérateurs télécoms français , Orange, SFR, Free et Bouygues Telecom, ont conclu des accords pour proposer la chaîne à leurs abonnés.

Chez Bouygues Telecom, la chaîne sera disponible à partir du 11 août pour les clients Bbox et mobile. Orange proposera la chaîne dès la reprise du championnat le 15 août, sur tous ses décodeurs TV ainsi que sur Orange.fr et l’application TV d’Orange. Jérôme Hénique, CEO Orange France a d’ailleurs déclaré : « Je me réjouis de ce partenariat avec la LFP qui va permettre aux clients d’Orange de suivre la Ligue 1 McDonald’s dans les meilleures conditions. Orange est fier de participer à ce projet ambitieux et innovant au bénéfice de tous les passionnés de football français ».

LFP Médias a également conclu un accord avec DAZN, qui proposera Ligue 1+ sur sa plateforme, bien qu’elle ait renoncé aux droits de diffusion directs de la Ligue 1 pour la saison 2024-2025. D’autres partenariats avec des services de streaming sont en discussion. La chaîne sera par ailleurs disponible en OTT, indépendamment des fournisseurs d’accès à Internet.

Ligue 1+ proposera chaque journée de championnat, 8 matchs en direct, le match du samedi après-midi en différé (disponible à minuit), des magazines ainsi que des contenus en replay. Seront proposées notamment une offre d’abonnement pour 12 mois au prix de 14,99€/mois, et un abonnement mensuel à 19,99€/mois (9,99€/mois pour les moins de 26 ans).

Source : l’Equipe

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox