Abonnés Freebox : c’est parti pour le Prime Day d’Amazon, un marathon de 4 jours de promotions sur un max de produits

Smartphones, SSD NVMe, objets connectés, pendant 4 jours Amazon lance de nombreuses offres promotionnelles. Le Prime Day est réservé aux abonnés Prime.

De ce mardi 8 juillet au vendredi 11 juillet 2025, Amazon lance une nouvelle édition de son événement phare Prime Day, étendu cette année à quatre jours de promotions non-stop. Réservées aux abonnés Amazon Prime, ces offres ciblent directement les technophiles et abonnés Freebox qui disposent d’Amazon Prime inclus (Delta et Ultra) ou offert pendant 3 mois (Pop et Ultra Essentiel)à.

Les accessoires connectés d’Amazon à petit prix

C’est le moment idéal pour ajouter un Fire TV Stick à votre équipement. Le modèle standard tombe à 26,99 € (-40 %) et les versions 4K bénéficient jusqu’à 53 % de remise. Une solution simple et efficace pour accéder à tous vos services SVOD ou Oqee sur n’importe quel écran, en complément de votre Player Freebox.

Côté audio et domotique, Amazon brade ses enceintes connectées. L’Echo Dot de 5ᵉ génération est proposé à 32,99 € (-49 %), tandis que l’Echo Pop descend à 19,99 € (-63 %).

Pour ceux qui souhaitent stocker leurs contenus multimédias ou sauvegardes, Amazon casse les prix sur les NAS. Les boîtiers TerraMaster F-series, notamment les modèles 4 baies tout-SSD, sont jusqu’à -25 % moins chers. Dans le même esprit, de nombreux NVMe bénéficient de promotions comme le Samsung SSD Interne 990 EVO Plus, NVMe 2.0, 1 To, de quoi plaire aux abonnés Freebox Ultra. C’est aussi une possibilité de booster votre PC ou un NAS Plex.

Le Prime Day permet aussi de changer de smartphone à moindres frais. Plusieurs modèles haut de gamme sont concernés par des promotions intéressantes comme l’iPhone 16e (128 Go) à 592 € (-12 %), le Google Pixel 9 (128 Go) à 599 € (-12 %) et le Xiaomi Poco F7 à 355 € (-22 %).

Chaque jour jusqu’au 11 juillet, de nouvelles offres apparaissent en ventes flash. Il est donc conseillé d’activer les alertes sur l’appli Amazon. Les jeunes de 18 à 22 ans peuvent toujours bénéficier de 50 % de remise sur l’abonnement Prime, et l’offre d’essai gratuite de 30 jours permet à tous d’en profiter sans engagement.

