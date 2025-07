Bouygues Telecom et NRJ Mobile se disent oui pour 5 ans de plus

Bouygues Telecom continue de proposer les offres de NRJ Mobile sous sa marque.

Bouygues Telecom et NRJ Group ont annoncé le 7 juillet la prolongation de leur partenariat pour une durée de cinq ans, visant à continuer de proposer les offres NRJ Mobile. Cette nouvelle étape confirme la réussite d’une collaboration initiée il y a plusieurs années.

Cet accord renouvelé permettra à Bouygues Telecom de poursuivre sa stratégie en s’appuyant sur la notoriété de la marque NRJ Mobile. L’opérateur entend ainsi continuer à développer des solutions mobiles innovantes et des expériences enrichies, tout en bénéficiant de la robustesse de son propre réseau. « Nous sommes ravis de poursuivre cette belle aventure avec NRJ. Cette prolongation illustre la confiance et l’engagement mutuel qui animent nos équipes pour proposer des offres toujours plus attractives à nos clients », a salué Marc Laurier, directeur Marketing Grand Public de Bouygues Telecom.

En 2020, Bouygues Télécom a racheté NRJ Mobile en s’emparant de sa maison-mère EI Telecom mais ce rachat ne signifie visiblement pas la fusion immédiate. Même si NRJ Mobile appartient à Bouygues Telecom, ses activités et sa marque opèrent sous le statut de MVNO ou division interne ( Bouygues Telecom Business‑Distribution). Prolonger l’accord garantit les conditions de distribution, l’accès au réseau et les obligations de service en vertu d’un contrat entre entités qui ne se mélangent pas.

En résumé, l’accord pluriannuel protège la marque NRJ Mobile, bien connue du grand public, en assurant sa continuité sur le réseau Bouygues. Cela rassure clients et partenaires, notamment autour du déploiement d’offres et d’investissements marketing (par exemple, sponsoring des NRJ Music Awards). Ce partenariat englobe donc plus que la couverture réseau : il inclut des opérations marketing, des offres communes et même des synergies sur des événements.

En effet, NRJ Mobile, qui célèbre cette année ses 20 ans, sera partenaire des NRJ Music Awards pour les éditions 2025 et 2026. La dernière édition de cet événement emblématique, rendez-vous des artistes français et internationaux, a réuni près de 4 millions de téléspectateurs sur TF1 et généré plus de 30 millions de vues sur les réseaux sociaux.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox