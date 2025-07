Free envoie un mail à ses abonnés Freebox Révolution pour leur annoncer l’arrivée d’un grand “plus” inattendu

Disney+ sur les Freebox Révolution, c’est désormais une réalité.

Une surprise attend les abonnés Freebox Révolution et Révolution Light, depuis le 3 juillet 2025, le service de streaming Disney+ est enfin disponible sur l’emblématique box de Free. Une arrivée longtemps jugée impossible, l’opérateur ayant assuré par le passé que la plateforme ne serait jamais intégrée à cette offre historique.

Pour accompagner ce lancement, Free a décidé de gâter ses abonnés : 6 mois d’abonnement à Disney+ Standard avec publicité sont offerts, sans engagement. Une fois la période promotionnelle terminée, le tarif passera à 5,99€/mois si l’option est maintenue.

Dans un e-mail envoyé à ses clients concernés, l’opérateur célèbre l’événement avec une mise en avant des contenus phares de la plateforme, comme Ironheart, The Bear (saison 4), Deadpool & Wolverine, Grey’s Anatomy ou encore Vaiana. Il est possible d’accéder à Disney+ directement depuis la chaîne 132 ou via l’espace abonné Freebox.

À noter que seuls les abonnés Freebox Révolution Light sont actuellement concernés par cette offre de 6 mois offerts. Pour accéder à la version sans publicité ou en 4K, Free invite les abonnés à choisir la formule la plus adaptée directement sur l’espace abonné Freebox.

