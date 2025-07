Free Prépayé : le service n’est pas encore disponible, ne vous précipitez pas

L’activation des cartes SIM prépayées chez Free Mobile semble poser problème. Mieux vaut attendre l’officialisation du service par l’opérateur.

Bien que déjà présentées dans certains bureaux de tabac, les cartes SIM prépayées de Free sont, à ce jour, impossible à activer, selon les observations du site AlloForfait, qui a tenté l’expérience.

Des commerçants ont bien commencé à promouvoir ces nouvelles offres avec affiches et dépliants, et nos confrères ont pu se procurer un kit SIM. Mais à l’usage, le processus d’activation n’aboutit tout simplement pas. Après insertion de la carte SIM dans un téléphone et création d’un compte sur le site dédié, aucun mail d’activation n’a été reçu, et le compte s’est retrouvé bloqué dès le lendemain. Impossible ensuite d’associer la carte SIM au compte client : le SMS censé valider l’opération n’est jamais arrivé, malgré de multiples tentatives.

Le recours au service client n’a pas permis de débloquer la situation. Les appels à l’assistance au 1033 aboutissent à un répondeur qui interrompt la communication sans fournir la moindre aide. Dans un second temps, l’achat d’un pass prépayé a été tenté, malgré l’absence d’activation. Si le contenu de l’offre choisie (10 Go) semblait incertain au départ – un affichage mentionnait seulement 1 Go – le descriptif complet rassurait. Mais là encore, il a été impossible de recharger l’offre, l’appel vers le 1011 échouant systématiquement.

En l’état, il est donc fortement déconseillé de souscrire à une carte SIM prépayée Free tant que l’opérateur n’aura pas clarifié la situation. Le lancement n’étant pas encore officialisé par Free, il convient alors d’attendre ses annonces.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox