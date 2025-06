Offert dans sa version Pro aux abonnés Free Mobile, Le Chat nommée l’IA la plus respectueuse des données privées

Le Chat de Mistral AI : l’IA la plus respectueuse de la vie privée en 2025 selon une étude.

Alors que l’intelligence artificielle générative s’impose dans notre quotidien, une question devient centrale : à quel point ces outils respectent-ils notre vie privée ? Pour y répondre, l’entreprise Incogni, spécialisée dans la suppression des données personnelles en ligne, a passé au crible les principales plateformes d’IA à l’aide de 11 critères liés à la transparence, la gestion des données et les pratiques de formation des modèles.

La France en haut du classement

Le Chat, développé par la start-up française Mistral AI et offert pendant un an aux abonnées Free Mobile dans sa version Pro, arrive en première position du classement général, devant ChatGPT (OpenAI) et Grok (xAI). C’est l’outil le moins intrusif en matière de données personnelles. Incogni met en avant notamment trois points importants :

Une collecte de données limitée, bien en deçà de celle pratiquée par les géants du secteur.

La possibilité de refuser l’utilisation de ses prompts (messages ou requêtes) pour entraîner les modèles.

Une politique respectueuse des signaux de non-indexation (robots.txt), contrairement à d’autres acteurs.

Si Mistral perd quelques points sur la transparence, notamment dans la clarté de sa documentation, il compense par des pratiques globalement sobres et respectueuses.

Le Chat se distingue aussi sur mobile : ses applications Android et iOS figurent parmi les moins gourmandes en données personnelles, selon l’analyse des autorisations et des partages effectués par les apps. Aucune donnée sensible comme la géolocalisation, les contacts ou le contenu photo n’est collectée ni transmise à des tiers.

À l’autre bout du spectre, Meta AI (Meta), Gemini (Google) et Copilot (Microsoft) sont les plateformes les plus invasives. Elles combinent :

Une collecte massive d’informations personnelles, parfois issues de sources externes comme des courtiers en données. Une impossibilité pour l’utilisateur de refuser que ses messages servent à entraîner les modèles. Des politiques de confidentialité longues, complexes et souvent floues quant aux données réellement utilisées.

Incogni souligne que, malgré une collecte généralisée de données depuis des sources publiques, les différences de pratiques entre les acteurs sont significatives. Le classement met en lumière la possibilité de développer une IA puissante sans compromettre la vie privée des utilisateurs. En cela, Mistral AI et son Chat montrent la voie.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox