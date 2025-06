Station F (Xavier Niel) fête ses 8 ans avec un bilan solide

Pour son anniversaire, Station F propose un tour d’horizon de son avancée et de son fonctionnement. Inquiétudes, investissements… Comment va Station F après huit ans d’existence ?

Huit ans après son inauguration en 2017, Station F, le plus grand campus de startups au monde lancé par Xavier Niel, dresse un état des lieux de son activité. À travers des données consolidées et des observations sur l’évolution de l’écosystème, la structure met en avant des tendances marquées dans la dynamique entrepreneuriale en France.

Depuis trois ans, les entreprises hébergées à Station F lèvent en moyenne 1 milliard d’euros par an, un volume de financement qui devrait encore être atteint en 2025. Environ 40 % des startups sont fondées ou cofondées par des femmes, un taux également stable, tandis que près de 70 nationalités sont actuellement représentées sur le campus.

Les levées de fonds ont nettement progressé par rapport aux premières années : en 2018, 350 millions d’euros avaient été levés sur l’année complète ; un montant désormais atteint en deux à trois mois. Au premier semestre 2025, 800 millions d’euros ont été levés, avec plus de 20 tours de table dépassant les 10 millions d’euros, notamment chez Multiverse Computing (189 M€), Veesion (38 M€) ou Tomorro (25 M€).

La maturité croissante de l’écosystème se traduit aussi par une hausse du nombre de fondateurs ayant déjà lancé une entreprise : ils représentent aujourd’hui 53 %, et 28 % en sont à leur troisième création ou plus. Les parcours professionnels les plus fréquents restent ceux issus de startups et scale-ups, mais le nombre de fondateurs venus de la recherche progresse, au détriment des profils issus du conseil.

L’intelligence artificielle au cœur des projets

Station F observe une présence massive de l’intelligence artificielle : environ 70 % des startups utilisent l’IA comme composant central de leur produit ou service. OpenAI reste la solution technologique la plus adoptée, devant Mistral et Anthropic.

Parmi les préoccupations exprimées par les fondateurs, le contexte géopolitique mondial reste en tête. Fait notable, l’élection présidentielle française de 2027 apparaît déjà comme la deuxième source d’inquiétude, devant des enjeux plus immédiats comme le financement ou le recrutement. Une situation interprétée comme un besoin de stabilité politique dans les années à venir.

Depuis janvier, plusieurs programmes ont été lancés ou renforcés, notamment avec Paris Saint-Germain, IndiaAI, UM6P ou encore le programme Pioneers. Station F a également ouvert de nouveaux espaces, dont un studio de podcast et un restaurant baptisé Riverside. Le site a accueilli plusieurs événements, comme l’AI Action Summit ou la Vivaparty, ainsi que des personnalités politiques et économiques.

Difficile de fêter un anniversaire sans son papa, Station F a donc réalisé une petite vidéo avec Xavier Niel pour l’interroger sur le bilan de sa création. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’a pas forcément brillé par le nombre de bonnes réponses !

