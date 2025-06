Bon plan pour les abonnés Freebox Pop S : TV et musique en illimité à prix cassé avec la nouvelle offre Molotov + Deezer Premium

Molotov et Deezer s’associent pour proposer une formule au prix avantageux, idéal pour les détenteurs d’une box dual play comme la Freebox Pop S.

Avis à ceux qui cherchent une offre TV couplée à un service de streaming musical. Molotov, la plateforme française de TV par internet, et Deezer, annoncent aujourd’hui le lancement de « Molotov Extra + Deezer Premium », pour accès TV et musique à prix réduit. “Et c’est une première en France. Face à la multiplication des abonnements numériques, Molotov et Deezer font le choix de regrouper ces 2 services du quotidien en 1 seul abonnement, à tarif préférentiel”, annonce un communiqué

Proposée au tarif de 12,99 €/mois pendant 12 mois (puis 17,99 €/mois), l’offre Molotov Extra + Deezer Premium représente une économie de près de 30 % par rapport à deux abonnements distincts souscrits séparément, le tout sans pub, sans engagement et sur tous les écrans. C’est une solution pour regarder la télévision “sans box TV et sans forfait onéreux auprès d’un opérateur”, indique Molotov. Un forfait mobile riche en data peu suffire tout comme une offre dual play comme la Freebox Pop S de Free.

De son côté, Deezer Premium permet une écoute illimitée de tous vos titres préférés, sans publicité et en qualité Hi-Fi , mais aussi des blind-tests, karaokés et Flow, un outil de recommandation intelligent,

« Nous sommes ravis de collaborer avec Molotov TV, en offrant à des millions de personnes à travers la France l’opportunité de vivre la musique avec Deezer grâce à notre expérience musicale premium. Le streaming vidéo et le paysage des médias numériques continuent d’ouvrir de nouvelles perspectives en matière de connexion, de créativité et d’impact culturel. Des partenariats comme celui-ci s’inscrivent pleinement dans notre stratégie de croissance, en France comme à l’international. », a déclaré Julien Delbourg, Directeur Commercial de Deezer.

