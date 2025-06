La filiale d’Iliad Scaleway lance un projet géant pour construire une « Gigafactory » européenne de l’IA

L’entité cloud de la maison mère de Free annonce ce 26 juin être à l’initiative d’AION, un consortium visant à construire des infrastructures et plateformes de haut niveau pour doper l’écosystème européen en matière d’IA.

Scaleway veut faire passer l’Europe à la vitesse supérieure en matière d’intelligence artificielle. Le leader européen du cloud public et alternative souveraine aux hyperscalers américains, a officiellement lancé AION, un consortium réunissant des partenaires publics, privés et académiques, avec un objectif clair : bâtir une infrastructure de pointe pour renforcer la souveraineté technologique du continent.

Le projet s’inscrit dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêts lancé par la Commission européenne et l’initiative EuroHPC JU. Il vise à poser les bases d’une Gigafactory européenne de l’IA, capable de rivaliser avec les géants mondiaux du secteur.

Une infrastructure massive au cœur de l’Europe

AION prévoit le déploiement de plusieurs clusters de calcul regroupant l’équivalent de 288 000 GPU actuels NVIDIA H100, pour une puissance énergétique de 200 mégawatts. Une montée en puissance spectaculaire pour Scaleway, qui opère déjà depuis 2023 le plus grand cluster privé d’IA en France, mis à disposition des chercheurs et start-up.

Le projet repose sur trois piliers stratégiques comme “l’ambition” avec le soutien du groupe Iliad, qui a investi 20 milliards d’euros en infrastructures en Europe sur la dernière décennie. Mais aussi la “souveraineté”, pour garantir le contrôle de toute la chaîne technologique, du matériel aux logiciels, avec un fort ancrage dans l’open source. Et enfin “l’ouverture”, en favorisant les collaborations public-privé à l’échelle européenne.

AION a d’ores et déjà obtenu le soutien de plusieurs acteurs majeurs de la tech et de la recherche, dont VSORA, Kyutai, Sopra Steria, SiPearl, Artefact, Eviden Bull, Hugging Face, ZML et H Company, ainsi que GENCI et Inria, co-pilotes du projet AI Factory France. Le consortium se veut représentatif de la diversité et de l’excellence européenne.

L’infrastructure pourrait être installée en France, grâce à OpCore, la coentreprise d’Iliad dédiée aux datacenters, en tirant parti du mix énergétique bas carbone français et de l’efficacité du réseau électrique national.

Pour Damien Lucas, Directeur Général de Scaleway, l’heure est grave : « L’Europe ne peut plus se permettre de déléguer les fondations de son avenir en matière d’IA. Avec AION, nous proposons bien plus qu’une infrastructure : nous voulons contribuer à l’indépendance, la résilience et le leadership de l’écosystème européen. »

