Les achats intégrés débarqueront sur TF1+ le 1er septembre avec la possibilité de regarder vos programmes sans pub

C’est officiel, le micropaiement débarquera à la rentrée sur TF1+, des contenus phares seront proposés avec une option payante sans pub.

À partir du 1er septembre, TF1+ inaugurera une nouvelle fonctionnalité de micropaiement permettant aux utilisateurs de visionner leurs programmes préférés… sans publicité, a révélé le 24 juin, Rodolphe Belmer, PDG du groupe TF1 dans une interview accordée à Variety. C’est une évolution de plus dans la stratégie de monétisation de la plateforme du groupe TF1, qui entend diversifier ses sources de revenus au-delà de la publicité classique et numérique.

Un modèle inspiré des jeux mobiles

Plus concrètement, cette nouveauté s’inspirera du modèle économique éprouvé des achats in-app sur mobile, notamment dans le secteur du jeu vidéo, a fait savoir le patron de TF1. Ainsi, les utilisateurs pourront, au cas par cas, choisir de payer pour accéder à certains contenus sans interruption publicitaire. À titre d’exemple, l’émission Koh-Lanta sera proposée dès sa diffusion, le mardi soir, avec deux options : gratuite avec publicité ou payante sans.

Baptisée « achats intégrés », cette initiative se veut « distinctive, unique et non concurrentielle », selon le dirigeant, en opposition aux approches traditionnelles des grandes plateformes de streaming par abonnement. Elle permettra au groupe de capitaliser davantage sur ses programmes à forte audience, tout en offrant aux spectateurs un meilleur confort de visionnage.

Cette innovation s’inscrit dans le cadre d’un accord global signé le 11 juin avec les principales organisations de la création audiovisuelle (SACD, Scam, USPA, SPI, SATEV, AnimFrance, SPECT, SEDPA). Celui-ci autorise TF1+ à proposer certains contenus en TVOD (vidéo à la demande transactionnelle) et en EST (achat numérique définitif), en plus de l’offre gratuite (AVOD/FVOD) et par abonnement (SVOD) déjà en place.

Valable jusqu’en 2028, cet accord prévoit également une hausse des obligations d’investissement dans la création patrimoniale française (de 12,5 % à 12,57 % du chiffre d’affaires), ainsi qu’un renforcement des engagements en matière de diversité culturelle et de production indépendante. Par ailleurs, la plateforme TF1+ sera sera lancée simultanément dans 22 pays d’Afrique francophone le 30 juin.

