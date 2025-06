Orange lance une nouvelle promo pour ses abonnés Livebox et mobile, avec deux mois d’abonnement à un service bien connu offerts

Deux mois offerts pour découvrir L’Équipe avec Orange, sans engagement.

Bonne nouvelle pour les amateurs de sport : Orange propose actuellement une offre d’essai de deux mois pour accéder à 100 % des contenus numériques de l’Équipe. Cette promotion, valable jusqu’au 2 juillet 2025, permet aux nouveaux abonnés de profiter de l’ensemble du journal — articles, analyses, vidéos et éditions numériques — gratuitement pendant deux mois, avant de passer à 9,99 €/mois, sans engagement.

Pour souscrire à l’offre L’Équipe Essentiel via Orange, il faut être client Internet ou mobile chez l’opérateur. Toutefois, il n’est pas nécessaire de posséder un décodeur TV : l’accès se fait via smartphone, tablette ou ordinateur. À noter que le service n’est pas disponible sur les décodeurs TV Orange.

L’abonnement est sans engagement, renouvelable automatiquement chaque mois, et peut être résilié à tout moment avec effet immédiat. La gestion se fait facilement depuis l’Espace client Orange ou l’application mobile. Une option permet également de gérer l’abonnement via l’interface TV d’Orange.

Les clients disposant déjà d’un abonnement L’Équipe doivent d’abord résilier leur contrat actuel avant de souscrire via Orange, afin d’éviter toute double facturation. Une fois l’abonnement Orange activé, il est possible de réutiliser ses identifiants existants pour conserver son historique de lecture et ses préférences.

Après souscription, un lien d’activation est envoyé par email et/ou SMS. Ce lien, valable 48h, permet d’activer son compte L’Équipe en quelques clics. Le journal est ensuite disponible dès 00h30 en version numérique, sur tous les écrans.

