Xavier Niel, le patron de Free, rachète un bâtiment aux Galeries Lafayette

Le bâtiment BHV L’Homme a été cédé à Xavier Niel, contribuant davantage à son portefeuille immobilier.

Un nouveau cap pour le BHV L’Homme. Le groupe Galeries Lafayette a confirmé, ce mardi 24 juin, la vente de l’immeuble situé rue de la Verrerie, dans le Marais (Paris IVe), à NJJ Verrerie, société immobilière contrôlée par Xavier Niel. Cette cession s’inscrit dans une stratégie de réorganisation plus large, amorcée depuis le rachat du BHV par la Société des Grands Magasins (SGM) en 2023.

Le bâtiment de plus de 8 500 m² ne sera donc plus exploité par le BHV, comme l’avait déjà annoncé Frédéric Merlin, président de la SGM, au début de l’année. Pour Xavier Niel, fondateur de Free et figure majeure du secteur tech, cette acquisition s’ajoute à un portefeuille immobilier déjà conséquent en Île-de-France, comprenant notamment des parts dans le Carrousel du Louvre, le Forum des Halles et le centre commercial Les 4 Temps à La Défense. La valeur totale de ses actifs immobiliers dépasserait désormais les 3 milliards d’euros. Le montant de cette dernière transaction n’a pas été communiqué.

Les intentions du milliardaire pour ce site emblématique n’ont pas encore été précisées, et les motivations stratégiques du groupe Galeries Lafayette n’ont pas été détaillées non plus.

Parallèlement, le repositionnement du BHV se poursuit. L’offre du BHV L’Homme, actuellement au 36 rue de la Verrerie, pourrait être regroupée au 52 rue de Rivoli, adresse du magasin principal. « Plusieurs pistes sont étudiées », indiquait Frédéric Merlin début 2025. Depuis la vente du BHV à la SGM, les murs du site restaient la propriété des Galeries Lafayette.

Mais cette situation pourrait bientôt évoluer : la SGM a annoncé avoir entamé des négociations exclusives avec la Banque des Territoires pour l’acquisition des murs du grand magasin, dans le cadre d’un accord estimé à 300 millions d’euros. Un projet qui s’inscrit dans une dynamique de transformation du commerce de centre-ville, avec l’objectif affiché de recentrer le BHV Marais et de le remettre sur la voie de la rentabilité.

Source : Le Parisien

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox