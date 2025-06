L’application Canal+ disparaît sans explication des TV Hisense, les abonnés s’agacent

Un bug semble être à l’origine de la disparition soudaine de l’application Canal+ sur de nombreux modèles de TV Hisense.

Depuis hier, de nombreux utilisateurs de téléviseurs connectés Hisense ne peuvent plus accéder à l’application Canal+, soudainement disparue de leur interface. Sur le forum officiel d’assistance de de la filiale de Vivendi, les témoignages d’abonnés se multiplient, dénonçant une suppression inexpliquée du service, une réinitialisation du téléviseur n’y changeant rien.

J’ai acheté il y a un an une tv Hisense car elle avait l’application canal+ que ma Samsung ne possédait pas. Surprise aujourd’hui, quand j’appuie sur la touche Canal+ de ma télécommande cela m’indique “application non disponible” et elle a disparu de mes applis installées et mème de Vidaa store ! Ayant investi pour cela j’aimerai que celle ci revienne et vite”, déplore Marinedelphine.

Le problème a été signalé dès le 24 juin, mais à ce jour, Canal+ n’a fourni aucune réponse officielle ni solution concrète. S’il semble s’agir d’un bug, ce dysfonctionnement affecte plusieurs modèles de téléviseurs récents et empêche les abonnés d’accéder à leurs contenus, en particulier ceux qui utilisent exclusivement leur TV connectée pour profiter de leur offre Canal+.

“Ma télé n’a même pas 1 mois, j’ai contacté SFR qui m’as dit de contacter Canal+ qui m’a ensuite dit de contacter Hisense. J’ai deux TV Hisense, une seule a ce problème”, témoigne pour sa part Stephane25342382.

Sollicitée à travers son assistance en ligne, Canal+ a seulement indiqué que ses équipes étaient « alertées », sans indiquer de délai pour un éventuel rétablissement du service. En attendant, certains clients se tournent vers des solutions alternatives comme d’autres supports pour accéder à leur offre.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox