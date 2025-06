Abonnés Free Mobile : voici comment activer la 5G+ sur votre iPhone ou smartphone Android

Les abonnés Free Mobile 5G peuvent désormais profiter du nouveau coeur de réseau de l’opérateur sur iPhone 15 et ultérieur, en plus d’Android. Voici la marche à suivre.

Après avoir lancer sa 5G+ dite 5G SA en septembre dernier sur les smartphones Android de es abonnés 5G, Free Mobile, tout comme Orange, a rendu disponible le 6 juin 2025 cette technologie sur certains iPhone à la suite d’une mise à jour opérateur. Si certains abonnés utilisent déjà la 5G+ depuis plusieurs mois, il est important de rappeler comment l’activer.

Pour profiter de la 5G+ Free, il suffit dans un premier temps de :

Vérifier que son smartphone est bien compatible et que l’on se trouve dans une zone couverte par le réseau 5G 3,5 GHz. Installer la dernière version logicielle disponible. Activer l’option 5G+ dans son Espace Abonné (rubrique « Mes options »). Redémarrer le téléphone ou activer/désactiver le mode Avion pour appliquer les nouveaux paramètres.

Pour les iPhone compatibles à partir du modèle 15), il suffira ensuite d’aller dans Réglages > Données cellulaires > Options > Voix et données, sélectionner 5G Auto et activer les options 5G SA et Voix sur 5G Standalone.

Pour les smartphones Samsung et Google Pixel, aucune action complémentaire n’est requise, la bascule vers la 5G+ est automatique. S’agissant, des autres modèles Android, il suffira

d’activer manuellement la 5G SA depuis les paramètres réseau.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox