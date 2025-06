5G : Bouygues Telecom, Orange et SFR ont jusqu’à la fin de l’année pour couvrir les autoroutes, Free Mobile a droit à plus de temps

D’ici décembre 2025, la couverture 5G des autoroutes françaises devra être totale pour Orange, SFR et Bouygues Telecom, avec un haut niveau de performance exigé par l’Arcep. Free, de son côté, dispose d’un délai supplémentaire jusqu’en 2030.

Lorsque vous voyagez sur autoroute et que votre série Netflix se fige brutalement faute de réseau mobile, ce n’est pas une simple malchance : c’est encore une faiblesse de couverture sur les axes routiers prioritaires. Mais cette situation devrait appartenir au passé d’ici peu. En effet, l’Arcep — le régulateur français des télécoms — impose désormais aux opérateurs une couverture complète en 5G sur ces axes d’ici au 31 décembre 2025.

Plus précisément, Bouygues Telecom, Orange et SFR devront garantir une couverture 100 % des autoroutes françaises en 5G, en utilisant la bande 3,5 GHz, la plus performante en matière de débit et de latence. Cette obligation vise une couverture à l’extérieur des véhicules, avec une latence inférieure à 10 ms, pour assurer une expérience fluide sur près de 16 642 km de routes. Les voyageurs devraient ainsi pouvoir streamer, téléphoner ou télétravailler depuis la banquette arrière, sans coupure.

Free Mobile, de son côté, bénéficie d’un calendrier plus souple. L’opérateur n’est pas concerné par l’échéance de 2025 sur cette bande 3,5 GHz. Il devra atteindre cet objectif équivalent sur les axes routiers prioritaires… au 31 décembre 2027 et pour ce qui est de la bande des 700 MHz… il a jusqu’au 8 décembre 2030. Cette dernière bande permet une meilleure portée, mais au détriment du débit et de la latence.

