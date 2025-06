Canal+ inclut gratuitement un nouveau service de streaming dans 6 offres

Après Insomnia, Mediawan propose désormais son service Explore dans les offres de Canal+. De nombreux abonnés y ont même droit sans surcoût.

Le catalogue de Canal+ s’enrichit avec une nouvelle option dédiée aux amateurs de récits documentaires : Explore, un service de streaming centré sur des documentaires exclusifs, actuels et percutants. Accessible dès maintenant pour 3,99€/mois, sans engagement, Explore promet 250 heures de contenus soigneusement sélectionnés et renouvelés chaque mois. Et pour ne rien gâcher, l’offre est incluse dans plusieurs offres de la filiale de Vivendi :

Canal+ Ciné Séries

Canal+chaînes Ciné Séries

Canal+Cinéma

Canal+ Famille

Intégrale / Intégrale+

Explore mise sur une approche éditoriale forte, proposant des documentaires en lien direct avec l’actualité, des productions originales et des acquisitions événementielles. Déjà disponible sur les Freebox et bien d’autres appareils, le service de SVOD de Mediawan continue ainsi d’étendre sa présence en France. Pour les abonnés n’étant pas concerné par les offres nommées ci-dessus, l’option payante se trouve dans l’Espace Client, rubrique « Abonnement », puis « Modifier mes options » pour l’activer.

Les contenus d’Explore sont disponibles sur canalplus.com et via l’application CANAL+, accessible depuis la plupart des équipements connectés : ordinateurs, smartphones, tablettes, Smart TV (Samsung, LG, Hisense), consoles (PlayStation, Xbox), Apple TV, Android TV, Fire TV, Chromecast et AirPlay. Les abonnés avec engagement peuvent aussi retrouver EXPLORE sur leur TV via leur décodeur ou la box de leur opérateur.

