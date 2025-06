SFR n°1 de l’internet mobile : “pas besoin de grimper en haut d’une antenne pour capter”

Couronné meilleur opérateur sur l’internet mobile en 2024 selon le baromètre nPerf, SFR célèbre cette distinction en compagnie de l’humoriste Florent Peyre, dans une campagne pleine de légèreté.

“Vous aussi, vous adorez regarder vos meilleures vidéos avec vos potes dès que vous tombez dessus ?” Pour illustrer son titre de numéro 1 de l’Internet mobile en France, SFR a choisi une méthode originale : une série de vidéos avec l’humoriste Florent Peyre, qui teste le réseau avec humour et autodérision parfois. Dans l’une d’elles, il donne la solution à son compère qui se plie en quatre pour capter un signal afin de voir une vidéo sur un smartphone. Résultat : pas besoin de grimper en haut d’une antenne pour capter la 5G, la connexion tient bon.

Ce titre de meilleur opérateur sur l’internet mobile découle du baromètre nPerf 2024, basé sur plus de 1,7 million de tests. SFR se démarque par une nette progression sur le débit descendant, en hausse de 30 % sur un an, et des performances stables sur l’ensemble du territoire. Après 8 années consécutives en tête du baromètre, Orange malgré des débits descendants supérieurs, a donc cédé son fauteuil de leader.

Dans une autre vidéo, Florent Peyre livre même trois astuces (plus ou moins sérieuses) pour améliorer la réception mobile. Spoiler : la deuxième vaut le détour. SFR en profite aussi pour rappeler qu’il propose désormais la 5G sur tous ses forfaits, sans surcoût. Une manière de démocratiser l’accès à son réseau.



Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox