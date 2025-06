Le saviez-vous : les abonnés Freebox Pop et Ultra Essentiel bénéficient de 4 avantages temporaires à activer

Pour séduire de nouveaux abonnés ou récompenser les actuels, Free mise sur des partenariats de choix en offrant l’accès gratuit à quatre plateformes populaires pendant trois mois sur la Freebox Pop et Ultra Essentiel, de Canal+ La Chaîne en Live à Prime Video en passant par Max et Disney+.

Les abonnés Freebox Pop et Freebox Ultra Essentiel peuvent profiter d’une sélection d’avantages sans surcoût. Free propose en effet trois services de divertissement en accès gratuit pendant trois mois à activer sur l’espace abonné Freebox, afin de permettre aux utilisateurs de tester des contenus variés : Amazon Prime, Canal+ La Chaîne Live, et Max (HBO Max).

Amazon Prime : livraisons rapides et streaming inclus

Premier avantage, Amazon Prime est offert pendant trois mois aux abonnés concernés. Cette offre donne accès à l’ensemble des services liés à l’abonnement Prime : livraison rapide sur Amazon, mais aussi le service de vidéo à la demande Prime Video, les playlists musicales avec Amazon Music (version limitée), et d’autres fonctionnalités comme Prime Gaming et des jeux offerts. À l’issue de la période gratuite, l’abonnement passe à 6,99€/mois.

Canal+ La Chaîne Live en clair pendant trois mois

Autre avantage : Canal+ La Chaîne en Live est accessible sans surcoût pendant trois mois. Cette chaîne en clair permet de découvrir une partie de l’univers Canal+, avec notamment des films, des documentaires, et quelques événements sportifs ou émissions en direct. Il ne s’agit pas de l’abonnement complet à Canal+, mais d’un accès à la chaîne uniquement sans replay etc. Après les 3 mois, l’abonnement passera à 15,99€/mois. Il faudra penser à résilier.

Max (HBO Max) : séries et blockbusters en accès libre

Free intègre également trois mois d’accès gratuit à la plateforme Max (avec pub) qui va redevenir HBO Max. Cela permet aux abonnés de découvrir des séries à succès comme The Last of Us, House of the Dragon, Succession ou encore The White Lotus, ainsi que des films récents issus du catalogue Warner. Après la période promotionnelle, l’abonnement passera à 5,99€/mois.

Disney+ : l’univers Marvel, Star Wars, Pixar et National Geographic

Pour couronner le tout, Disney+ (avec pub) est également offert pendant trois mois aux abonnés Freebox Pop et Ultra Essentiel. Une occasion idéale de (re)découvrir les grands classiques Disney, les films Pixar, les productions Marvel et Star Wars, ou encore les documentaires de National Geographic. À la fin de la période promotionnelle, l’abonnement passe à 5,99€/mois

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox