Le saviez-vous : les abonnés Freebox bénéficient d’une fonction gratuite et incontournable pour sauter les pubs en replay mais…

Freebox et enregistrements : une solution face à la pub… mais plus pour tous les programmes TF1 via Oqee sur le Player TV Free 4K.

Ras-le-bol des publicités interminables pendant vos émissions préférées sur la Freebox ? Si l’enregistrement des programmes reste une solution efficace pour les éviter, de nouvelles limitations ont été mises en place en novembre 2024, notamment sur les chaînes du groupe TF1. Faisons le point.

L’enregistrement, un outil précieux sur les Freebox

Depuis toujours, les Freebox permettent à leurs abonnés d’enregistrer leurs programmes pour les visionner plus tard, avec la possibilité d’avancer dans la lecture et ainsi zapper les publicités. Ce service est disponible :

Sur disque dur : intégré pour la Freebox Révolution, en option pour la Delta et l’Ultra, via disque dur externe pour la Freebox Pop et mini 4K.

Dans le cloud via Oqee by Free : enregistrement depuis l’application TV (sur TV connectée, box Android, navigateurs web, iOS, Android).

Les enregistrements sont ensuite consultables dans l’onglet “Ma liste” de l’application Oqee. En fonction de l’offre, un quota d’heures gratuites est inclus soit 320h pour la Freebox Ultra, 100h pour la Freebox Delta et Pop, 40 heures pour la Freebox Révolution et 10h pour la mini 4K, One et Crystal.Au-delà, Free facture 0,02€/heure/mois. Les contenus peuvent être supprimés à tout moment pour libérer de l’espace.

Mais TF1 dit stop sur certains supports

Depuis novembre 2024, les chaînes du groupe TF1 (TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films) ont étendu leurs restrictions anti-zapping publicitaire aux enregistrements cloud via Oqee, mais uniquement sur le Player TV 4K des Freebox Pop et Ultra.

Concrètement, même en lecture différée après un enregistrement, il est désormais impossible de passer les pubs. Un message s’affiche : “À la demande de TF1, cette action est bloquée pendant ce passage publicitaire.” En revanche, il reste possible de sauter les pubs sur les applications Oqee pour iOS, Android et navigateur web et pour les enregistrements sur disque dur local (comme sur la Freebox Révolution). Selon Free, ces limitations découlent directement des exigences contractuelles de TF1. Le groupe audiovisuel impose à l’opérateur d’empêcher certaines fonctionnalités (start-over, contrôle du direct, avance rapide dans les pubs) en contrepartie du droit de diffusion de ses chaînes sur les Freebox.

