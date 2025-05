Free active le mode PSG avant la finale avec deux interviews inédites et une vidéo insolite (Doué vend des Freebox Ultra)

À l’occasion de la finale de la Ligue des champions opposant le Paris Saint-Germain à l’Inter Milan ce samedi 31 mai, Free met à l’honneur le club parisien sur sa plateforme Free Foot. Deux interviews exclusives de joueurs emblématiques et prometteurs sont proposées gratuitement aux fans sur YouTube. Bonus, l’une des pépites du club en vidéo qui vend des Freebox.

Alors que le PSG s’apprête à disputer la finale de la Ligue des champions face à l’Inter Milan, Free mobilise ses contenus pour célébrer le club dont il est partenaire officiel. Via sa chaîne YouTube et son application Free Foot, l’opérateur propose deux entretiens inédits avec Thiago Silva et Senny Mayulu, incarnant respectivement le passé glorieux et l’avenir prometteur du club de la capitale.

Thiago Silva revient sur ses années parisiennes

Ancien capitaine du PSG et figure marquante de l’ère QSI, Thiago Silva a accordé une interview à Free depuis son club actuel, Fluminense. Il y revient sur les temps forts de sa carrière au sein du club parisien et livre son regard personnel sur la progression de l’équipe. Ému, il confie espérer voir son ancien club soulever enfin sa première Ligue des champions, un objectif qu’il avait lui-même longtemps poursuivi sous le maillot rouge et bleu.

Senny Mayulu, un « titi » tourné vers l’avenir



Dans une autre interview proposée par Free Foot, Rio Mavuba part à la rencontre de Senny Mayulu, jeune espoir formé au centre de formation du PSG. Le milieu offensif, intégré depuis un an au groupe professionnel, évoque ses ambitions et son parcours au sein du club. Déterminé à s’imposer dans l’équipe première, il incarne la nouvelle génération que le PSG souhaite faire éclore dans les années à venir.

Désiré Doué vendait des Freebox Ultra il y a un

L’une des révélations depuis le début de l’année au PSG est sans conteste Désiré Doué. Le milieu de terrain français au potentiel technique et physique hors du commun, a également un autre talent que celui de footballeur. Il y a un an, dans le cadre d’un partenariat entre son ancien club le Stade Rennais et Free Foot, il s’est glissé dans la peau dans un vendeur Free. Sa mission, vendre des Freebox Ultra dans une des boutiques de l’opérateur.

Il y un an, Désiré Doué était conseiller en boutique chez @free… ce samedi, il va disputer une finale de Ligue des Champions 😍 pic.twitter.com/JQq1k9cTLw — Free FOOT (@FreeFoot) May 30, 2025

Disponible gratuitement sur iOS et Android, l’application Free Foot permet aux passionnés de suivre au-delà des buts de Ligue 1 en quasi-direct, l’actualité exclusive de plusieurs clubs partenaires de Free, à savoir le PSG, l’OM, l’OL. Elle propose des interviews, des mini-documentaires, des réactions d’après-match dans une volonté d’offrir une expérience immersive aux fans. Le Paris Saint-Germain tentera ce samedi de décrocher sa première victoire en Ligue des champions. Face à l’Inter Milan, l’enjeu est de taille : en cas de succès, le club pourrait devenir le deuxième club français à remporter le trophée européen, trente-deux ans après l’Olympique de Marseille.

Source : Portail Free

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox