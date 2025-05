Free, roi du bitume pour les gamers en vadrouille

Selon une étude d’OpenSignal, Free Mobile propose la meilleure expérience de jeu mobile sur les autoroutes françaises. L’opérateur se distingue de ses concurrents grâce à une connexion plus stable et réactive pour ce type d’usage, malgré des débits plus faibles que ceux d’Orange.

Populaire, l’outil complet de test de la connexion mobile et de la vitesse du signal réseau, OpenSignal, a publié un rapport sur l’expérience utilisateur mobile sur les grands axes de transport (autoroutes et voies ferrées) en France, Suisse et Italie. Dans l’Hexagone, Free arrive en tête sur l’indicateur “expérience de jeu mobile” sur autoroute, avec un score de 78,2/100, devant SFR, Bouygues Telecom et Orange, qui ferme la marche avec 75,1/100.

e score prend en compte la latence, la stabilité de la connexion et l’absence de saccades. Il ne s’agit donc pas d’une simple mesure de débit, mais d’une évaluation de la fluidité de l’usage en situation réelle. Sur les lignes ferroviaires, Free se situe dans le trio de tête, à égalité avec SFR et Bouygues Telecom, avec des scores compris entre 76,5 et 75,3 points. Orange est de nouveau quatrième avec 72,9 points.

Orange reste leader sur les débits

Si Free domine sur l’expérience de jeu, Orange conserve une large avance sur les débits, aussi bien sur autoroute que sur rail. L’opérateur historique propose des vitesses deux fois supérieures à celles de Free. SFR et Bouygues occupent respectivement la deuxième et troisième place.

Toutefois, OpenSignal souligne que des débits élevés ne garantissent pas systématiquement une meilleure expérience utilisateur, notamment pour les usages comme le jeu en ligne, plus sensibles à la latence.

Sur l’indicateur “expérience de streaming vidéo” sur les rails, Orange est seul en tête avec 73,7 points, contre 70,2 points pour le dernier du classement. Les clients de Free, SFR et Bouygues y rencontrent une expérience moins homogène, probablement en raison d’une gestion différente de la congestion réseau ou d’une couverture moins uniforme.

Jouer aux jeux mobile sur le réseau Free Mobile

Les bons résultats de Free en matière de jeu mobile pourraient s’expliquer par une stratégie d’optimisation spécifique sur cet usage, via une gestion adaptée de la latence ou une priorisation des flux. Cela permet à l’opérateur de proposer une expérience performante sans dominer sur les débits, en tout cas sur les autoroutes.

Dans le contexte du développement de la 5G Standalone, cette approche pourrait devenir un levier différenciant, notamment pour des usages comme le cloud gaming, la visio ou la réalité augmentée.

Les données d’OpenSignal reposent sur des tests réalisés via son application mobile. Elles fournissent des tendances utiles, mais ne reflètent pas toutes les situations possibles, les performances pouvant varier selon les modèles de smartphones, les zones géographiques ou l’encombrement du réseau.

