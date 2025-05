Free Mobile : le nouveau Samsung Galaxy S25 Edge est désormais disponible à l’achat

Vous pouvez dès maintenant acheter directement le tout dernier modèle de Samsung chez Free Mobile.

Après deux semaines en précommande, le tout nouveau Galaxy S25 Edge est désormais disponible a l’achat chez Free Mobile à partir du 13 mai, avant sa sortie officielle le 30 mai 2025. Vous pouvez par ailleurs profiter de 100€ remboursés sur demande sous forme d’avoir sur facture.

Le modèle, dans sa version 256 Go, coûte ainsi 1249€ au comptant, mais vous pouvez étaler le paiement sur 24 mois grâce à Free Flex. Ce faisant, comptez 549€ à la commande puis 24.99€/mois et une option d’achat à 100€. Une autre version à 1369€ est également disponible, avec un étalement qui va comme suit : 669€ à la commande et des mensualités de 24.99€/mois. Vous pouvez vous procurer le Galaxy S25 Edge en trois coloris : argent titane, bleu clair titane et noir titane.

Alliant design raffiné, technologie de pointe et robustesse, le Galaxy S25 Edge s’impose comme une référence haut de gamme. Il séduit par son cadre en titane, son verre Gorilla Glass Ceramic 2, sa résistance IP68 à l’eau et à la poussière, et surtout son capteur photo de 200 Mpx boosté à l’IA, qui garantit des clichés d’une netteté remarquable. Sous le capot, le Snapdragon® 8 Elite assure des performances optimales, tandis que l’intelligence artificielle Galaxy AI — avec notamment Gemini Live et Now Brief — enrichit l’expérience utilisateur. Le tout, dans un format ultra-fin, pensé pour durer. Quant aux caractéristiques techniques, elles sont plutôt intéressantes : écran immersif, capteur photo 200 Mpx avec AI Zoom, processeur Snapdragon® 8 Elite, autonomie prolongée, cadre en titane… De quois séduire les amateurs de technologie.

