Free met à jour sa carte de déploiement de ses Free Proxi pour les abonnés Freebox et Free Mobile

Après avoir déployé plus de 50 nouvelles équipes locales Free Proxi partout en France en 2024, Free continue de plus belle cette année. S’il prévoit de passer le cap des 200 mini centres de proximité en juin, l’opérateur permet également de savoir où ceux-ci se situent grâce à une carte officielle et une liste complète des communes couvertes. Celle-ci a récemment été mise à jour ici, on y retrouve les nouvelles ouvertures comme par exemple à Saint-Quentin, Dijon, Angers, Voiron, Nice ou encore Meximieux.