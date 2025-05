Abonnés Freebox et Amazon Prime : récupérez 4 nouveaux jeux PC gratuitement, jouez pour le fun en co-op ou vivez des révolutions en solo

Pour cette semaine la sélection Prime Gaming vous offre la possibilité de récupérer une jolie sélection de jeux allant du mystère à l’action pure, en passant par une simple expérience fun en coopération.

Comme chaque semaine, le géant américain étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Amazon Prime. Prime Gaming ajoute 4 titres à son catalogue. Ces derniers sont disponibles pour une durée d’au moins 33 jours à compter d’aujourd’hui mais une fois récupérés, vous pourrez y jouer même après cette période. Comme d’habitude, les jeux intégrés à l’offre les semaines précédentes restent encore disponibles également. Pour rappel, Prime Gaming est inclus pour les abonnés Freebox Delta et Ultra disponible en option pour tous les autres abonnés avec l’abonnement Amazon Prime pour 6.99€/mois.

Golf With Your Friends est un jeu de mini-golf multijoueur à la fois amusant et exigeant, permettant de réunir jusqu’à 12 participants. Grâce à la combinaison de serveurs publics et privés, il est possible de jouer avec ses amis, peu importe où ils se trouvent dans le monde.



Pour récupérer ces jeux, il faudra posséder un compte GOG, dont vous pouvez télécharger le launcher ici. Une fois votre compte créé, récupérez le code du jeu sur votre page Prime Gaming puis rendez-vous sur GOG, dans la section bibliothèque et cliquez sur le “+”. Sélectionnez “Utiliser le code GOG” et collez votre code, vous pourrez ensuite l’installer.

Liberté est un roguelike mêlé à des mécaniques de deck-building, se déroulant à Paris durant la Révolution française. Vous y incarnez René, un habitant ordinaire pris dans un vaste conflit entre quatre factions influentes. Explorez la ville en guerre, collectionnez des cartes, formez des alliances et levez le voile sur les intentions de Lady Bliss, une mystérieuse entité venue d’un autre monde.



En 1921, à Paris, dans une époque marquée par le jazz, l’artiste Jennifer Chevalier est entraînée dans une aventure mêlant mort, espionnage et révolte. Convaincue que le décès de son père n’est pas accidentel, elle découvre un médaillon dans sa chambre d’hôtel. En tentant de communiquer avec l’esprit de son père, elle invoque involontairement le fantôme d’Oscar Wilde, célèbre dramaturge, lié au médaillon par un secret partagé avec son père. Ensemble, ils entament un voyage à travers la France, l’Angleterre et l’Irlande, que vous allez pouvoir vivre dans Jennifer Wilde: Unlikely Revolutionaries.



Pour y accéder, il faudra se créer un compte sur l’Epic Game Store et télécharger le launcher. Une fois cette étape remplie, rendez-vous sur votre page Prime Gaming et cliquez sur le jeu puis activer. Il faudra ensuite associer votre compte Epic à votre compte Amazon, en suivant toutes les démarches inscrites à l’écran.

Dans Trinity Fusion, incarnez une version alternative de vous-même et partez en mission pour sauver un multivers en péril. Ce jeu de plateforme rogue-lite mêle action intense et univers de science-fiction sombre. Vous y jouez Maya, une femme reliée psychiquement à trois versions parallèles d’elle-même. Ensemble, elles cherchent à stabiliser la réalité en fusionnant leurs lignes temporelles divergentes.



Pour y accéder, il faudra télécharger Amazon Games, disponible en cliquant sur ce lien, il suffit ensuite de vous connecter avec vos identifiants Amazon Prime. Vous retrouverez ainsi, sur une même interface, vos jeux gratuits à récupérer et la possibilité de les installer. Il faudra ensuite cliquer sur “installer” et une fois la procédure terminée, vous pouvez jouer à votre jeu.

