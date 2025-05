Retour de l’accès à Apple TV+ sur la Freebox Révolution via l’univers Canal+

Apple TV+ et ses contenus sont à nouveau accessibles sur la chaîne 21 de l’univers Canal+ de la Freebox Révolution.

Abonnés Canal+ avec Apple TV+ inclus ? Vous l’avez peut-être constaté si vous disposez d’une Freebox Révolution ou décodeur Orange (MIB4), depuis fin avril, les contenus de la plateforme n’étaient pas plus accessibles via l’Univers Canal+ de votre box via la numérotation (chaîne 21).

Si les développeurs travaillaient depuis sur la résolution de cet incident, une solution temporaire a été partagée aux abonnés concernés : “nous vous invitons à vous rendre sur la chaîne 8, puis sur la chaîne Apple TV+ dans la liste des chaînes (Apple TV+ se lance correctement par ce biais).” Mais bonne nouvelle, depuis près de 10 jours, le problème est enfin corrigé, a assuré l’assistance Canal+ pour ceux qui ne l’auraient pas remarqué.

Apple TV+ est également disponible en direct sur la Freebox Révolution. La plateforme a été lancé sur le player de la box iconique de Free (rubrique vidéo à la demande) il y a un an, en avril 2024.

