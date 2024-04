Apple TV+ est désormais disponible directement sur la Freebox Révolution

Le service SVOD d’Apple est apparu sur l’écran d’accueil du player Freebox Révolution.

Le plus ancien player commercialisé par Free réserve encore bien des surprises et propose désormais un accès à Apple TV+ depuis peu. Plusieurs retours d’abonnés font en effet état de l’apparition du service dans l’onglet vicéo à la demande.

Il est ainsi situé juste en dessous de TF1+ et permet, lorsque l’on clique dessus, de s’inscrire sur la plateforme avec un essai gratuit de 7 jours. Une fois la période promotionnelle passée, le tarif basculera à 9.99€/mois, sans engagement. Une agréable surprise pour les détenteurs de ce player vieux de 14 ans, qui pourront ainsi, s’ils le souhaitent, profiter de contenus Apple Original, comme Foundation, Invasion, See, Luck, Ted Lasso ou encore The Morning Show.

Image postée par Cyrille Varnier sur X

L’application Apple TV+ est notamment disponible directement sur la Freebox Pop, Delta avec Player Devialet et One, mais aussi sur l’Apple TV proposée comme player principal ou en multi-tv par Free.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox