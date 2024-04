Amazon va corriger de nombreux problèmes sur Prime Video

Des critiques émergent depuis longtemps concernant l’état de la base de données du service : titres incomplets, épisodes manquants, mauvaises traductions… Prime Video entend corriger cela.

Un sous-titre mal écrit ou un épisode manquant, surtout sur un service payant, c’est rageant. D’après un rapport obtenu par Business Insider, Amazon est conscient du problème suite à de nombreuses plaintes et a lancé un programme pour corriger cela.

Le “programme d’expertise linguistique dirigé par des humains” entend ainsi recruter des experts dans plusieurs langues et permettre ainsi d’améliorer la qualité des traductions dans les titres, les synopsis, les castings mais aussi d’y corriger les erreurs d’orthographe et de grammaire.

D’autant que certains problèmes font l’objet d’un bad buzz important, tant sur des épisodes publiés dans le mauvais ordre que sur des soucis de traduction. L’un des documents reconnait d’ailleurs qu’il “y a un sentiment général que notre localisation est médiocre“. Des problèmes “difficiles à détecter en raison du manque d’expertise interne dans certaines langues“, selon Amazon. Les problèmes d’organisation de séries ont représenté 60% des plaintes sur l’année 2023 et les soucis de localisation ont fait baisser l’engagement de 20%.

