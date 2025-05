De plus en plus de braquages chez Orange, les syndicats veulent des mesures de sécurité fortes

Alors que 60 braquages ont été recensés dans les boutiques Orange depuis deux ans et demi, plusieurs syndicats montent au créneau.

Les syndicats tirent la sonnette d’alarme chez Orange, alors que les actes de malveillance contre les boutiques de l’opérateur se multiplient. Depuis janvier 2023, pas moins de 60 braquages, cambriolages ou tentatives ont été recensés par les syndicats dans le réseau de magasins Orange et Orange Store. L’année 2024 s’est révélée particulièrement préoccupante avec 35 incidents recensés, et 2025 connaît déjà une accélération du phénomène, avec six attaques en janvier et cinq supplémentaires ces dernières semaines.

Ces actes ne se concentrent pas uniquement sur les grandes agglomérations : des villes moyennes voire petites, comme Gray en Haute-Saône (5 500 habitants), sont également touchées. Ce constat inquiète d’autant plus les syndicats, qui demandent à l’entreprise de renforcer la sécurité dans les points de vente.

La CFE-CGC, en première ligne, exige des « actions concrètes » pour protéger les salariés. Elle réclame notamment la présence systématique d’agents de sécurité, en particulier deux agents dans les boutiques déjà ciblées, ainsi que des formations en gestion de crise, un accompagnement psychologique pour les équipes impactées et la reconnaissance automatique en accident du travail pour les victimes. Orange a déjà déployé des agents de sécurité dans certaines boutiques, mais pas de manière homogène ni permanente. Outre la prévention des braquages, les syndicats soulignent que ces renforts pourraient aussi contribuer à désamorcer les tensions et violences quotidiennes auxquelles les salariés sont confrontés dans leur relation avec certains clients.

