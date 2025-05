Free Mobile va lancer un nouveau forfait mobile spécial dès ce soir

Une nouvelle offre mobile de Free débarquera ce 20 mai à 19h sur le site d’e-commerce Veepee.

Le rendez-vous est pris. Dans l’optique de booster ses recrutements pour le 2e trimestre 2025, Free Mobile lancera ce mardi 20 mai à 19h un nouveau forfait mobile sur Veepee. Ce sera l’occasion de constater si l’ex-trublion a fait le choix d’une offre plus attirante que la précédente lancée en mars, laquelle avait plutôt déçu avec 60 Go de data en 5G à 9,99€/mois avec Oqee by Free inclus, et ce sans condition de durée. En parallèle, l’opérateur propose depuis fin avril une offre Série Free 200 Go à 8,99€/mois pendant 1 an.

