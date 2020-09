Orange présente ses poteaux connectés censés faciliter les interventions en cas d’incidents

Orange présente la solution qui doit grandement faciliter la gestion de son énorme parc de poteaux en France Métropolitaine et dans les départs d’Outre-Mer.

Orange dispose en effet d’un parc de 15 millions de poteaux en France Métropolitaine et dans les départs d’Outre-Mer. Ils servent pour les liaisons téléphoniques et les liaisons fibre optique. Sujets aux intempéries, chutes d’arbres ou collisions de voiture, ceux-ci sont plus de 150 à tomber chaque jour. Soit plusieurs dizaines de milliers d’incidents par an.

Si l’opérateur historique peut compter sur les signalements de clients, riverains et collectivités, il mise aussi sur une solution IoT (Internet of Things ou Internet des Objets) pour intervenir plus rapidement afin de rétablir la qualité de service, en particulier. Grâce à des capteurs autonomes installés sur les poteaux dans les zones à risques, il sera possible de repérer rapidement un poteau très incliné, voire couché, pour déclencher l’intervention dans la foulée, mais aussi d’avoir une indication concernant le niveau de batterie du capteur. Au cours des cinq prochaines années, Orange compte déployer plus d’un million de ce type de capteurs, dont la durée de vie est d’ailleurs annoncée à au moins 12 ans.