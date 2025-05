Orange et d’autres opérateurs préparent la 6G et réclament davantage de ressources

Plusieurs géants des télécoms européens plaident pour l’attribution complète de la bande 6 GHz en vue du déploiement de la 6G.

Dans une lettre ouverte adressée aux autorités européennes, les principaux opérateurs télécoms du continent appellent à une action urgente pour garantir l’avenir de la connectivité mobile en Europe. Leur demande : l’attribution complète de la bande haute des 6 GHz (6,425 – 7,125 GHz) aux réseaux mobiles, une décision jugée cruciale pour préparer le terrain au déploiement de la 6G.

Une bande stratégique pour la souveraineté numérique

Selon les signataires, qui comprennent Orange, Vodafone et dix autres opérateurs, la bande 6 GHz est indispensable pour maintenir la compétitivité économique et la souveraineté technologique de l’Union européenne. Avec la montée en puissance du trafic mobile et l’horizon de la 6G qui se profile pour la prochaine décennie, cette ressource spectrale est perçue comme incontournable. Sans elle, affirment-ils, la capacité des réseaux à évoluer vers la prochaine génération de services serait fortement compromise.

« La 6G repose sur des blocs de 200 MHz. Sans au moins 600 MHz dédiés dans cette bande, les réseaux ne pourront pas fonctionner de manière optimale », préviennent-ils. Les opérateurs estiment également que l’absence d’une décision claire en faveur du mobile pourrait entraîner une fragmentation de l’écosystème mondial de la 6G, laissant l’Europe à la traîne. Le document met aussi en garde contre la concurrence américaine. Les auteurs s’inquiètent de la volonté de certains acteurs outre-Atlantique de réserver cette même bande au Wi-Fi, alors qu’un bloc de 480 MHz dans la bande 6 GHz basse est déjà disponible à cet usage. Les opérateurs européens, eux-mêmes principaux fournisseurs de Wi-Fi sur le continent, assurent qu’il n’y a pas de pénurie spectrale pour ces usages.

Ils craignent qu’un retard européen dans l’attribution de la bande aux mobiles, combiné à une avance américaine, ne freine l’innovation locale et ne réduise la capacité de l’Europe à maîtriser son avenir numérique. Enfin, la lettre rappelle que la Conférence mondiale des radiocommunications de 2027 (CMR-27) pourrait offrir une alternative pour identifier de nouvelles bandes (comme celle des 7-8 GHz), mais les incertitudes sont nombreuses, notamment en raison d’usages stratégiques déjà identifiés sur ces fréquences. En attendant, les opérateurs demandent que l’Europe adopte sans tarder une position claire et ambitieuse : rendre disponible la totalité de la bande 6 GHz supérieure pour les réseaux mobiles afin d’assurer le succès du futur standard 6G et maintenir une connectivité de pointe au service des citoyens, des entreprises et des institutions.

