Spotify déploie une vague de nouveautés pour ses utilisateurs Premium

Spotify améliore l’expérience mobile de ses abonnés Premium, avec une mise à jour assez importante.

Discrètement mais efficacement, Spotify déploie en ce mois de mai 2025 une série d’évolutions majeures sur son application mobile, réservées aux abonnés Premium. Loin des refontes visuelles spectaculaires, la plateforme mise cette fois sur des fonctions concrètes, pensées pour offrir davantage de contrôle à l’utilisateur sur sa musique. Longtemps reléguée en arrière-plan, la file d’attente devient un élément central de la navigation. Les fonctions de lecture aléatoire, de répétition ou encore de minuterie de sommeil y sont désormais plus visibles. Autre nouveauté notable : l’affichage des titres suggérés par l’algorithme, avec la possibilité de les retirer en un geste. Une simplification bienvenue pour mieux personnaliser son expérience d’écoute.

Deux nouvelles options confirment la volonté de Spotify d’adapter l’écoute aux envies du moment. Le bouton “Masquer” permet désormais d’écarter un morceau de manière définitive, sur toutes les playlists. Le bouton “Snooze”, quant à lui, offre une alternative temporaire : un simple “pas maintenant”, qui repousse la chanson d’un mois avant de la reproposer, au cas où l’humeur aurait changé.

Playlists enrichies et création facilitée Les playlists profitent aussi de cette mise à jour. Il est désormais plus facile de les modifier en ajoutant des morceaux ou en personnalisant leur titre et leur visuel. Dans certains pays (Australie, Canada, Royaume-Uni), Spotify teste même une génération automatique de playlists à partir des morceaux aimés, avec un tri par genre musical.

Enfin, toutes les fonctionnalités collaboratives sont désormais regroupées sous un seul bouton “Créer” : création de playlists à plusieurs, sessions d’écoute partagée en direct via Jam, ou encore génération automatique via intelligence artificielle. Ces nouveautés visent à améliorer l’ergonomie générale de l’application et à renforcer l’engagement des abonnés. Reste à savoir si certaines de ces fonctions resteront gratuites pour les abonnés Premium actuels ou si elles seront réservées à une future offre enrichie, comme le laissent entendre certaines rumeurs.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox