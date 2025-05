CMA Medias (BFM, RMC…) signe une promesse d’achat de Chérie 25

CMA Media se prépare à racheter Chérie 25 pour renforcer son pôle divertissement.

CMA Media a annoncé la signature d’une promesse d’achat en vue de l’acquisition de la chaîne Chérie 25, actuellement détenue par le groupe NRJ. Cette opération s’inscrit dans la stratégie de développement de RMC BFM, la branche audiovisuelle du groupe, qui cherche à consolider ses activités dans le domaine du divertissement. Des informations allant en ce sens avaient déjà été révélées il y a peu, un communiqué publié ce vendredi a finalement confirmé l’information.

Déjà composée de RMC Story, RMC Découverte et de la plateforme numérique RMC BFM Play — appelée à devenir RMC+ d’ici au premier semestre 2026 — l’offre de divertissement de CMA Media devrait ainsi s’élargir. L’intégration de Chérie 25 viendrait renforcer cet écosystème en apportant une nouvelle chaîne linéaire à l’identité propre, complémentaire des marques existantes. Le groupe justifie cette initiative par les bons résultats d’audience et de programmation de Chérie 25, qui s’impose comme un moteur de croissance dans un paysage audiovisuel en pleine mutation. L’acquisition permettra également à RMC BFM d’enrichir son catalogue de contenus, tant en linéaire qu’en digital, tout en élargissant ses opportunités commerciales sur le plan publicitaire.

Au-delà du simple rachat, CMA Media entend structurer une offre cohérente et complémentaire, capitalisant sur les spécificités de chaque chaîne pour renforcer son attractivité, notamment auprès d’un public plus jeune. Cette démarche vise aussi à répondre aux enjeux de modernisation de la TNT, en défendant le pluralisme et en proposant une offre plus dynamique et diversifiée. La finalisation de l’opération reste soumise à l’avis des instances représentatives du personnel ainsi qu’à l’autorisation de l’Arcom, l’autorité de régulation du secteur audiovisuel. Si elle aboutit, cette acquisition marquerait une nouvelle étape dans l’ambition de CMA Media de devenir un acteur incontournable du divertissement audiovisuel en France.

