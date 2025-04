France.tv s’enrichit de nouveaux programmes et d’une chaîne inédite grâce à l’intégration d’une plateforme gratuite

L’INA s’invite sur la plateforme de streaming france.tv, avec beaucoup de programmes exclusifs.

France Télévisions renforce son rôle de plateforme publique de référence avec l’arrivée, ce 29 avril, d’un espace entièrement consacré aux contenus de l’Institut national de l’audiovisuel (INA) sur france.tv. Une nouvelle étape dans la stratégie d’ouverture et d’agrégation menée par le groupe, après l’intégration d’Arte.tv en novembre dernier.

Plus de 500 programmes sont mis en ligne pour cette première phase, accompagnés d’une chaîne numérique baptisée INA 70, déjà lancée sur Pluto TV. Le public pourra y retrouver à la fois des formats courts conçus pour décrypter l’actualité à travers les archives — comme INA adn, L’INA éclaire l’actu ou Passé Composé —, et des collections emblématiques telles que Culture Pop, INA Société ou Les Archives de l’Histoire. La chaîne immersive proposera également une sélection de programmes cultes des années 1970 à 1990, de Aujourd’hui Madame à Numéro Un. Pour l’heure, cette nouveauté n’est pas disponible sur les Freebox selon nos propres constatations.

Cette initiative s’inscrit dans la volonté conjointe de France Télévisions et de l’INA de proposer un accès gratuit, éditorialisé et contextualisé à des contenus patrimoniaux. L’objectif : transmettre, expliquer et éclairer le présent à partir des images du passé. L’accord prolonge une coopération déjà engagée sur des projets comme franceinfo ou Lumni, et renforce la logique de service public autour d’un espace numérique unifié. A l’avenir, il est également annoncé que france.tv accueillera les contenus de la Chaîne Parlementaire et de Public Sénat.

