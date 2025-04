Ca s’est passé chez Free et dans les télécoms : échec magistral de Bouygues et TF1, Free Mobile fait le plein de services, Freebox TV dans la poche…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

Retour à une époque où Orange n’existait pas, 31 ans en arrière. En 1994, le groupe Hutchison Whampoa veut dynamiser son réseau de téléphonie mobile au Royaume-Uni, MicroTel avec une nouvelle identité. Après plusieurs propositions de noms (notamment “Pécan”… pas sûr de l’idée), c’est finalement Orange, avec un logo carré de la couleur du fruit qui verra le jour le 28 avril. Joyeux anniversaire à cette marque bien connue en France, même si elle n’arrivera qu’en août 2000 après son rachat par France Télécom.

Le lancement d’Orange avait eu droit à sa pub au Royaume-Uni… Drôle d’ambiance

Merci Free ! Aux alentours du 28 avril 2021, l’opérateur de Xavier Niel commençait à envoyer un mail à ses abonnés disposant d’une Freebox Optique Ophélie ou V5/Crystal avec convertisseur pour leur annoncer le remplacement prochain de leur équipement vétuste contre une Freebox mini 4k, et ce, sans surcoût. Une assez bonne nouvelle pour ces abonnés qui pouvaient ainsi obtenir une box plus moderne et poussée par le fait que ces box ne seront bientôt plus compatibles sur le réseau fibre de Free.

29 avril 2010 : 20 chaînes de Freebox TV débarquent sur les smartphones et tablettes d’Apple

Freebox TV pour vos plus petits écrans , ça commençait déjà en 2010 ! L’opérateur de Xavier Niel annonçait dix ans auparavant que 20 chaînes de son bouquet étaient disponibles sur iPhone, iPod Touch (on ne rajeunit pas…) et iPad. Il était ainsi possible de regarder la TV sur vos appareils mobile via un lien dédié sur navigateur (tv.freebox.fr) si vous étiez connecté au wifi Free ou à FreeWifi. La fonctionnalité lancée le 29 avril 2010 a disparu depuis, mais Oqee a pris le relai sur une plus large gamme de supports.

30 avril 2018 : le dernier télégramme est envoyé par Orange

Une page de l’histoire des télécoms se tournait en France, avec le dernier envoi de télégramme par Orange le 30 avril 2018 à 23h59. Bien sûr le télégramme français a évolué au fil du temps, loin du premier envoi par Morse le 24 mai 1844. Pour expédier un télégramme avant la fermeture du service, un particulier se devait d’appeler un numéro gratuit et dicter son message à un téléconseiller, lequel le recopiait et l’archivait avant de l’envoyer par courrier. Autre possibilité, opérer une commande par internet sur le site Telegramme.com. En 2005, pas moins de 900 000 envois étaient encore recensés par an sur le territoire, un chiffre qui n’a fait que chuter depuis.

2 mai 1996 : Wanadoo se révèle au grand public

C’est le lendemain de la fête du travail que le fournisseur d’accès internet lancé par France Télécom reçoit son premier abonnement, en la personne de Serge Soudoplatoff, qui tenait à l’époque le blog Almatropie. Les abonnés suivront petit à petit, pour atteindre le million 4 ans plus tard. On peut rattacher plusieurs innovations au FAI, notamment la création de l’un des tout premiers App store avec “Le bazar bleu”, mais aussi différents services proposés comme des webmails. Pensez-y la prochaine fois que vous verrez une adresse mail wanadoo.fr, c’est un peu d’histoire sous forme d’un courriel que vous aurez en fait reçu. 😉

2 mai 2006 : TF1 s’essaye aux forfaits mobiles

Vous connaissez TF1 Mobile ? Peu de chance, cette marque issue d’un partenariat entre TF1 et Bouygues Telecom n’a pas existé très longtemps. Lancée il y a 17 ans et visant un public de plus de 25 ans avec trois mini-forfaits, d’une heure, 1h 30 et 2h pour des prix oscillants entre 19.90€ et 29.90€ par mois et la possibilité d’accéder à certaines productions du groupe TF1 n’ont pas convaincu le public. Un passage éclair, moins d’un an après son lancement le 2 mai 2006 la marque fermera ses portes discrètement, sans communiqué officiel.

Le logo de cette marque presque éphémère

2 mai 2007 : Free signe un accord avec UPS pour livrer ses Freebox plus rapidement

Toujours à la recherche de nouvelles manières d’améliorer la qualité de son service, Free a signé il y a maintenant plus de 16 ans un accord avec une référence de la livraison : UPS. Après avoir signé cet accord, Free annonce que les nouveaux abonnés Freebox présents en zone dégroupée pourront recevoir leur Freebox HD sous 24 à 48h.

2 mai 2013 : Free Mobile déploie une flopée de nouveaux services

Un peu plus d’un an après le lancement de Free Mobile, les deux forfaits proposés aux abonnés s’enrichissent de nouveaux services, dont certains inédits. Dès le 2 mai 2013, les abonnés Free Mobile pouvaient ainsi bénéficier du filtrage d’appel et SMS, des numéros abrégés ou encore de la protection contre les renvois d’appels. Tous les services étaient inclus dans les deux forfaits proposés à l’époque par Free Mobile, respectivement à 2€ et 19.99€ par mois.