Les grosses nouveautés que vous avez loupées cet été : la nouvelle Freebox Pop en détail, son prix, ses caractéristiques… on vous dit tout

Durant ces vacances, Free a lancé de nombreuses nouveautés. Si vous étiez absents, Univers Freebox vous propose cette semaine un résumé de ce qu’il faut retenir.

Au début de l’été, le sept juillet précisément, Free a lancé sa nouvelle Freebox Pop. Si vous avez loupé ce lancement et la présentation de la box, voici de quoi vous rattraper pour la rentrée, afin de savoir exactement ce que propose le nouveau bébé de Free.

Côté performance : une box plus rapide, un Wi-Fi plus fiable et un répéteur WiFi intelligent

Le tout nouveau serveur de Free mesure à peine 16,1 cm (diamètre) x 4 cm (hauteur) pour 420g mais propose une connectivité très complète.

Rapide, elle propose de la fibre 5 Gbps

Le server POP est équipée d’une connectique fibre capable de recevoir jusqu’à 5 Gbps en débit descendant et 700 Mbps en débit montant. Ce débit est partagé entre les différents appareils connectés. Une limite est cependant établie : pas plus de 2,5 Gbit/s par appareil.

La répartition se fait de la façon suivante :

2,5 Gbps par le port Ethernet “2.5G”

1 Gbps par le port Ethernet “1G”

1 Gbps par le port Ethernet “1G Power”

500 Mbps via le réseau Wi-Fi

Comme mentionné ci-dessus, Free intègre pour la première fois, un port Ethernet “1G Power”, ce type de connectique permet de délivrer jusqu’à 13 watts afin d’alimenter des appareils tout en leur fournissant Internet. Elle peut être utilisée pour de nombreux usages, principalement dans la domotique, comme la connexion d’une caméra IP, téléphone IP ou encore des disques durs en réseau, ce qui ravira les plus technophiles d’entre nous.

Pour les abonnés non fibrés, vous aurez la possibilité de profiter du débit ADSL 2+ ou VDSL2 à l’instar des autres box de l’opérateur.

Grosse nouveauté, un répéteur Wi-Fi haut de gamme

Free a surpris son monde en présentant trois boîtiers pour sa nouvelle box : un Server, un Player… mais aussi un répéteur Wi-Fi, inclus dans son offre. Afin de pallier au manque de couverture du Wi-Fi lié à l’agencement de votre logement, vous pouvez commander en option autant de répéteurs Wi-Fi que nécessaire, ces derniers embarquent la même technologie sans fil que le serveur. De plus, les répéteurs proposent le “Mesh rapide” qui implique deux fonctionnalités : le AP Steering qui permet de détecter lorsque vous changez de pièce, afin de basculer sur la meilleure borne Wi-Fi disponible pour une expérience optimale en toute circonstance.

Seconde fonctionnalité pour ce répéteur : le Band Steering, qui consiste à communiquer avec la meilleure bande de fréquence à chaque instant. Typiquement, si vous êtes proche du répéteur, vous aurez le droit à une fréquence élevée, si des obstacles sont rencontrés lors de la communication, la fréquence utilisée sera plus basse. Permettant ainsi d’éviter des pertes de performances trop importantes lors de vos mouvements chez vous, malgré les obstacles.

Si toutes ces technologies semblent compliquées, Free se veut rassurant en automatisant l’appairage lors de sa première mise sous tension. Une indication du placement optimal se fait via les LEDs incorporées au répéteur. L’opérateur a d’ailleurs publié un tuto pour vous guider lors de l’installation de cet appareil. Si vous n’en prenez pas lors de la commande, vous pouvez en demander un à tout instant depuis votre espace abonné.

Toujours dans son optique de rendre l’accès à ce Wi-Fi intelligent plus simple, Free propose une page dédiée à son répéteur. Elle permet entre autres de calculer le nombre de répéteur nécessaires pour une couverture Wi-Fi optimale, selon vos besoins (superficie du logement, nombre d’étages…). Vous pouvez retrouver ce simulateur en suivant ce lien.

Un Wi-Fi très travaillé

Free cherche à booster votre connexion sans-fil à la maison avec la Freebox Pop. Équipé du Wi-Fi AC2100 bi-band (2,4 GHz – 5 GHz), la même technologie utilisée dans le serveur Delta, le serveur pourra proposer 500 Mbps. Le serveur Pop implémente le Wi-Fi MU-MIMO pour “Multi-Users MIMO”, afin de générer l’envoi de données à plusieurs appareils simultanément, ce qui a pour effet de réduire considérablement les temps de latence et améliore la fluidité de navigation, particulièrement efficace lorsque vous êtes nombreux à être connectés. Un plaisir pour les familles nombreuses !

La nouvelle norme de Wi-Fi WPA3, qui fait suite au WPA2, est de la partie, ce qui promet une sécurité renforcée lorsque vous êtes connectés en Wi-Fi. De plus, Free compte simplifier grandement la connexion à vos appareils en proposant deux innovations.

Exemple de QR Code sur l’écran du server Pop

La première est la possibilité d’afficher un QR Code directement sur le serveur contenant le couple d’identifiant / mot de passe nécessaire à la connexion. Pour rappel les QR Code sont des “codes barres” en 2 dimensions contenant des informations numériques pouvant être scannés à l’aide de l’appareil photo de votre smartphone. Ce type de connexion existe sur la majorité des box de Free, mais depuis l’interface TV, l’application mobile ou Freebox OS. Le choix de l’écran du serveur semble pertinent, puisque vous pourrez ainsi le scanner sans gêner l’usage de votre téléviseur. Le dernier serveur de Bouygues Telecom propose également cette fonctionnalité par exemple.

La seconde innovation est la création d’une application “Freebox Connect”. Cette dernière apporte de nombreux usages de contrôle sur le réseau, voici la liste exhaustive des possibilités :

Partager son Wi-Fi

Créer un réseau Wi-Fi invité

Masquer la clef Wi-Fi sur l’afficheur pour que personne ne puisse se connecter sans son accord

Voir les appareils connectés, et leurs débits en temps réel

Planifier les horaires du Wi-Fi

Définir des “profils familiaux” pour contrôler le temps d’écran de ses enfants

Un mode nuit

L’application est d’ores et déjà disponible sur iOS et sur Android (cliquez sur les liens pour la télécharger). Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur les diverses possibilités qu’offre l’application, voici quelques tutoriels et une présentation globale de l’appli.

Un nouveau Player, tout en rondeur avec une interface made by Free

Free a revu entièrement son approche du player, proposant un design compact (12.6 cm de diamètre) et rond, novateur dans le milieu des box. Derrière cette forme singulière et épurée se cache un véritable concentré de technologie.

Compatibilité 4K HDR Dolby vision et Dolby Atmos

Ce nouveau Player permet ainsi de bénéficier d’une qualité d’image poussée à son paroxysme, en 4K HDR Dolby vision. Cette technologie permet notamment un rendu des couleurs, des contrastes et du détail de l’image bien supérieure à la Full HD, et au plus proche des intentions du réalisateur. De quoi ravir les cinéphiles et les amoureux de belles images. Attention, il faudra bien sûr posséder un téléviseur compatible.

La Freebox Pop est également compatible Dolby Atmos, permettant ainsi, avec une installation sonore adéquate de profiter d’une qualité de son premium. Couplée au Dolby Vision, c’est une véritable immersion dans votre programme qui vous attend.

Android TV et OQEE

Le nouveau bébé de Free tourne sous Android 9, donnant ainsi accès au catalogue d’application du Play Store de Google. De quoi agrémenter votre expérience d’applis dédiées à vos usages, le catalogue du géant américain étant particulièrement fourni. Mais la grosse nouveauté réside dans son interface TV novatrice et made by Free : OQEE.

OQEE permet l’accès à 500 chaînes en live, dont plus de 220 chaînes incluses. Sa particularité réside dans sa capacité à proposer des suggestions de contenus selon vos préférences. L’interface est compatible avec toutes les TV

Grâce à Free by OQEE, les abonnés disposent de nombreuses fonctionnalités avancées :

Le replay, avec accès à plus de 100 chaînes, dont 40 incluses pour retrouver ses émissions préférées après leur diffusion.

L’enregistrement, avec 100h incluses dans l’offre Freebox Pop (0,02€/h/mois au-delà).

Le contrôle du direct pour mettre en pause un programme regardé en live et le reprendre quand on veut, ou revenir en arrière pour revisionner un passage.

Le start-over, pour rattraper en un seul clic le début d’un programme en cours de diffusion sans même l’avoir enregistré !

La recommandation de programmes : l’interface fera à l’abonné des suggestions personnalisées sur l’écran d’accueil, incluant ses chaînes préférées ou des programmes live ou VOD qui pourraient l’intéresser classés par catégorie (info, divertissement, comédies, drames…)

Une télécommande simple et ergonomique

Pour naviguer sur votre Freebox Pop, l’opérateur de Xavier Niel propose une télécommande compacte et pratique, avec un bouton dédié pour chacun de vos services préférés. Accédez ainsi à Netflix et Prime Video rapidement depuis votre télécommande et à l’interface OQEE avec un bouton dédié.

Connectiques :

Pour les Freenautes friands de caractéristiques techniques, le player Pop propose une compatibilité Wi-Fi 11AC DBS 2×2 (WiFi 5), Bluetooth 5.0 et un stockage de 16 Go pour 2 Go de RAM.

A l’arrière de ce petit Player, vous retrouverez un port Ethernet 1Gb/s, un port HDMI 2.1 et une sortie audio optique S/PDIF. Comptez également une prise antenne TNT compatible avec la norme DVB-T2, qui permet la diffusion de signaux SD, HD et UHD sur la TNT, tout en économisant près de 40% de bande passante. Une connectique USB3 et un port micro SD seront également de la partie.

Des services en veux-tu en voilà, la Ligue 1 pop chez Free

Netflix, Amazon Prime Video et Disney+ disponibles

Avis aux amateurs de service de SVOD, vos applications préférées sont disponibles sur la Freebox Pop ! Comme l’indique la télécommande, Netflix et Prime Video seront directement accessibles depuis votre interface Freebox. Ces services ne sont pas inclus dans l’offre Pop et vous devrez souscrire un abonnement pour en bénéficier. Vous pouvez d’ailleurs le faire depuis votre espace abonné, tant pour Netflix que pour Amazon Prime.

Grâce à Android TV, l’application Disney+ sera bel et bien présente sur la Freboox Pop et Free poursuit son partenariat avec Canal+, permettant de profiter de ses offres directement sur la Freebox Pop. De quoi profiter d’OCS, Ciné+, BeIN SPORTS etc.

Les fans de VOD ne sont pas en reste, Canal VOD et Filmo TV permettent l’accès à plus de 20 000 films, dessins animés et documentaires à la demande sur la Freebox Pop, tant en location qu’à l’achat.

Free débarque dans l’univers du ballon rond, avec une offre incluse pour la Freebox Pop

En 2018, Free surprenait son monde en faisant l’acquisition d’un lot numérique pour la ligue 1 de 2020 à 2024. les résultats sont là, Free a enfin officialisé son offre pour accéder aux meilleurs moments de la compétition, sous forme d’extraits en quasi direct.

Cette offre est incluse pour les abonnés Freebox pop, et est disponible depuis le 22 août directement via le Server Pop. A chaque but, à chaque arrêt marquant ou pour les meilleures actions de jeu, les abonnés recevront une notification en direct leur proposant de visionner l’extrait qui les intéresse. Le service est disponible sur la Freebox, mais aussi via une application mobile disponible sur iOS et Android. Vous pouvez découvrir notre test en cliquant sur ce lien.

Au programme également, des résumés exclusifs de tous les matches, des interviews et des débriefings, adaptés à l’image du foot d’aujourd’hui. Xavier Niel, lors de la Keynote Free, expliquait que cette option pourrait être désactivée ou personnalisée pour ne recevoir que les informations concernant les matches ou les équipes qui vous intéressent. Il est en effet possible, depuis l’application mobile, d’opter pour un profil selon vos besoins.

Une Freebox Pop attractive, et un prix qui l’est tout autant

Si la nouvelle Freebox peut faire rêver, qu’en est-il de son prix ? Haut de gamme, milieu de gamme ? Quid des frais supplémentaires ?

Un prix canon, sans engagement

La Freebox Pop est proposée pour 29.99€/mois pendant un an, puis 39.99€ par mois. Le tout sans engagement. Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer lors de la souscription. Si vous migrez depuis une offre Freebox, comptez 49€ de frais de migration, auxquels s’ajoutent 10€ de frais d’envoi pour un player et un répéteur. Il est également possible de souscrire, moyennant 5€ par mois, à TV By Canal lors de votre migration.

Vous pouvez personnaliser votre offre et choisir les appareils qui vous intéressent le plus pour la Freebox Pop. Il est ainsi possible de choisir parmi ces quatre options :

Le Server Pop

Le Server Pop + le Player Pop

Le Server Pop + le Répéteur Wi-Fi Pop

Le Server Pop + le Player Pop + le Répéteur Wi-Fi Pop

Et si vous choisissez par exemple de ne bénéficier que du Server, les frais d’installation seront réduits de 10€ par appareil (soit moins 20€ si vous vous passez du répéteur et du Player). Si vous changez d’avis et demandez un nouveau répéteur WiFi ou le Player, comptez 10€ à la commande, par appareil, pour en bénéficier. Dans le cas où vous optez pour les trois équipements, les frais de mise en service s’élèvent à 49€.

En souscrivant à l’option multi-TV, chaque membre de la famille pourra regarder un programme différent en équipant les téléviseurs de son logement d’un Player TV Freebox Pop. Ce service est proposé en option à 4,99€/mois.

Un gros avantage pour les abonnés Free Mobile

Il en reste un peu, Free vous en remet ? Les abonnés Free Mobile optant pour la nouvelle box de Free peuvent bénéficier d’une réduction de 10€ sur leur forfait Free. Ainsi, avec la Freebox Pop, vous bénéficiez d’un forfait 4G illimité pour 9.99€ par mois.

Attention, cette offre est proposée pour une seule ligne par Freebox. Les trois autres forfaits que vous associerez à votre abonnement Pop bénéficieront de la réduction habituelle, soit 15.99€ pour data illimitée.

Une Freebox Pop moins gourmande, plus respectueuse de l’environnement

Free a la fibre écolo et veut proposer une box dont l’empreinte environnementale est parfaitement maîtrisée. Cette réflexion est déjà retranscrite dans le design, petit et compact et permettant d’optimiser les chaînes de logistique, de stockage et de transport pour sa fabrication et sa distribution. Qui dit petite taille, dit emballage réduit et ces derniers sont certifiés ECO et recyclables, avec une utilisation modérée d’encre et de vernis de finition. Le tout transporté uniquement via le rail, la route et le maritime. Avec également une livraison programmée avec l’abonné, pour maximiser les chances de livrer au premier passage, et dans les grande villes, elle se fera exclusivement via des véhicules électriques. Moins de CO2, c’est bon pour la planète !

La box se veut moins gourmande et elle consomme ainsi 40% d’énergie en moins par rapport à ses grandes soeurs plus agées, la Révolution ou la mini 4K. Le tout pour une puissance cinq fois supérieure. La logique écologique se poursuit dans la gestion du Wi-Fi, notamment avec l’application Freebox Connect. En gérant vos horaires d’utilisation, en programmant la coupure du Wi-Fi, vous pourrez optimiser la consommation électrique de votre Freebox Pop.

Free lutte contre l’obsolescence programmée avec une Freebox Pop pensée pour durer au moins 10 ans. Et même en cas de désabonnement, le produit sera réutilisé et recyclé, pour éviter la surproduction de box.