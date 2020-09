Une antenne Free s’installe au grand dam des opposants qui se disent ignorés

Malgré l’opposition de riverains, les travaux pour l’installation d’une antenne-relais de Free ont démarré cette semaine.

Depuis fin 2019, l’implantation d’une antenne-relais de Free crée des frictions entre deux communes voisines en Bourgogne-Franche-Comté. Si le pylône de plus de 40 mètres doit se retrouver sur les hauteurs de la commune d’Offemont, sur le lieu-dit de Chérimont, des habitants de la commune de Denney, soutenus par leur maire et son adjoint, se sentaient aussi concernés, sachant que la couverture les concerne également. Déplorant depuis le début le fait de ne pas avoir été prévenus et consultés, les opposants évoquaient classiquement l’exposition aux ondes.

Plusieurs mois ont passé et les tensions ne sont pas retombées. En plus d’avoir l’impression d’être ignorés par le maire de Offemont et le préfet, ce qui empêcherait selon eux toute communication et tout compromis, les opposants du côté de Denney soulignent que les travaux ont démarré ce lundi. Ils étaient ainsi une dizaine ce mardi matin sur les lieux pour “dénoncer le processus, la non-communication et l’apathie des pouvoirs publics, ayant conduit à cette réalisation”. Un pique-nique écologique est prévu sur les lieux ce dimanche afin de communiquer davantage autour du projet.

Source : L’Est Républicain