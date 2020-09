En forme dans les smartphones, Apple affûte ses armes pour la 5G

À quelques encablures de la présentation de ses nouveaux iPhone, Apple affûte ses armes. Au moins 75 millions de modèles 5G auraient été commandés aux fournisseurs.

Apple a plutôt bien encaissé la crise sanitaire et le ralentissement des ventes de smartphones qui en découle avec son iPhone 11 se retrouvant à la première place des ventes mondiales au cours du premier semestre 2020 et son plus récent iPhone SE 2020 déjà en cinquième position. On y retrouve même cinq iPhone dans le Top 10.

Sur fond de ventes soutenues et de démarrage de la 5G, Apple prévoirait ainsi de bonnes ventes pour ses iPhone compatibles 5G devant être lancés dans le courant de l’automne. D’après Bloomberg, le géant de Cupertino aurait ainsi commandé à ses fournisseurs la production de 75 millions d’iPhone compatibles 5G d’ici fin 2020. Un volume qui pourrait même aller juqu’à 80 millions. Des offres d’emplois publiées par Foxconn, principal assembleur d’iPhone, vont dans le sens d’une cadence soutenue.

Les attentes portent sur quatre iPhone, dont des modèles classiques de 5,4 et 6,1 pouces et des modèles Pro de 6,1 et 6,7 pouces. Attendus en octobre, ceux-ci s’équiperaient d’un écran OLED. Assez logiquement, ils seront livrés iOS 14, le nouvel OS pour smartphone de la firme, et d’une puce A14.

Source : Bloomberg via Les Echos