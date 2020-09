Les 10 smartphones les plus vendus au monde sont des modèles Apple, Samsung et Xiaomi

Derrière les trois smartphones les plus vendus en début d’année, et même derrière les dix, on retrouve Apple, Samsung et Xiaomi. La firme à la pomme occupe la première place du classement et la moitié des places.

Le cabinet d’étude Omdia a publié le classement des dix meilleures ventes sur le marché des smartphones au cours du premier semestre 2020. Apple, Samsung et Xiaomi se partagent le gâteau.

La firme à la pomme occupe en effet cinq places avec ses iPhone 11, SE 2020, XR, 11 Pro Max et 11 Pro, soit la moitié du classement. Elle réussit même à accaparer la première place avec son iPhone 11 écoulé à 37,7 millions d’exemplaires au cours de la période. Chose notable : son iPhone SE 2020 se hisse à la cinquième, en étant sorti en seconde moitié de semestre. Il y a un an, elle détenait trois places avec les iPhone XR, 8 et XS Max.

Le géant sud-coréen n’obtient qu’une seule place dans ce Top 10, à savoir la deuxième. On y retrouve le Galaxy A51 de milieu de gamme vendu à 11,4 millions d’unités. Au premier semestre 2019, il détenait quatre places avec le Galaxy A10, Galaxy A50, Galaxy J2 Core et Galaxy A30.

Quant au challenger chinois, il glane quatre places avec ses Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro, Redmi 8A et Redmi 8, dont les volumes de ventes atteignent respectivement 11, 10,2, 7,3 et 6,8 millions d’exemplaires. Le premier se retrouve d’ailleurs sur la troisième marche du podium. Le constructeur perce donc grâce à sa famille Redmi, réputée pour ses rapports prix/équipement très intéressants. Au premier semestre 2019, Xiaomi occupait deux places avec les Redmi 6A et son très convaincant Redmi Note 7, tous vendus à 10 millions d’exemplaires.

Source : BFMTV