Les grosses nouveautés que vous avez loupées cet été : comparatif des 3 offres Freebox Pop lancées par Free

Durant ces vacances, Free a lancé de nombreuses nouveautés. Si vous étiez absents, Univers Freebox vous propose cette semaine un résumé de ce qu’il faut retenir.

Vous le savez, Free a donc lancé sa nouvelle Freebox Pop le 7 juillet. Mais en en réalité, ce sont 3 offres “pop” qui sont proposée par l’opérateur. L’offre Freebox Pop, bien évidemment, mais aussi dans une nouvelle offre Freebox Delta + Player Pop (en lieu et place de l’enceinte Free-Devialet). Et pour les abonnés Delta S, il est possible de souscrire à l’option TV et de bénéficier du petit nouveau de Free, moyennant 2.99€/mois pour l’accès à la télévision et 4.99€/mois pour le player.

Options, services inclus ou non, débits… Retrouvez tous les composants des trois nouvelles offres Pop pour faire votre choix sereinement et en toute connaissance de cause.





Conclusion :

Les plus petits budgets souhaitant bénéficier d’une offre récente devraient se tourner vers la Freebox Pop, moins chère que ses soeurs et bénéficiant d’une réduction intéressante en cas de souscription à un abonnement Free Mobile. D’autant plus qu’avec les débits proposés en fibre, la majorité des usages restent à la portée de tous.

Mais si vous voulez une offre complète, avec (presque) tout inclus, la Freebox Delta avec Player Pop reste le meilleur choix à faire. Une évidence, puisque l’offre haut de gamme de Free propose des débits impressionnants, mais aussi pléthore de services inclus (Presse, SVOD, mais aussi livraison, lecture avec Amazon Prime…), le tout pour 10€ de plus que sa petite soeur.

Cependant, les abonnés Freebox Delta S peuvent tout aussi bien opter pour l’option TV avec Player Pop si les services proposés par l’offre Delta ne les intéresse pas. Pas besoin de migrer dans ce cas, mais la très petite différence de prix peine à justifier l’écart de contenu avec l’offre triple play haut de gamme de Free.