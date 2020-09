Free devrait annoncer de bons recrutements Freebox (ADSL et fibre) au 2ème trimestre, avant même la sortie de la Pop, selon les estimations

Free remonte la pente

Iliad annoncera ses résultats du 2ème trimestre 2020 ce jeudi 3 septembre. Mais avant cela, il est possible d’avoir une idée des recrutements grâce à francois04, qui mesure le nombre de connexions des abonnés Freebox. Et sur le fixe, les résultats devraient être plutôt bons, à un niveau que Free n’avait pas connu depuis longtemps. En effet, Francois04 indique que l’estimation (après ajustement prenant en compte un retour presque à la “normale” après la période particulière du confinement), est de 6 633 000 abonnés Freebox soit +120 000 sur le trimestre. Concernant la fibre, l’opérateur disposerait d’un parc de 2,2 millions d’abonnés soit +240 000 pour T2. Francois04 précise que “si l’estimation est correcte, la progression serait de près de 2% pour le trimestre, et permettrait à Free d’augmenter sa part de marché (22% au lieu de 21,8% au T1 2020) “

A noter que ces informations sont des estimations basées sur l’observation des connexions sur le réseau, Les estimations sont habituellement dans un intervalle de confiance de +/- 0,5%, soit +/- 30 000 abonnés.