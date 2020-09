Un grosse panne impacte les abonnés SFR à travers toute la France

Ca grésille sur la ligne

Depuis quelques heures, la gronde monte sur les réseaux sociaux. En cause une panne nationale du réseau fixe de SFR qui impacte de nombreux abonnés un peu partout en France. L’incident semble de grande ampleur au regard du nombre de remontées, du site downdetector, et même de BFM TV, qui appartient au même groupe et qui s’en fait l’échos.

SFR : Une grosse panne sur l’internet fixe dans plusieurs régions de France https://t.co/0ExUy2M1VH pic.twitter.com/2jR6rOzpnf BFMTV (@BFMTV) September 1, 2020

Si vous êtes concernés par ce problème, n’hésitez pas à en faire part dans les commentaires de cet article