SFR Home : l’opérateur montre comment piloter sa maison connectée depuis son smartphone

SFR y va d’une vidéo pour montrer comment piloter sa maison connectée depuis le smartphone.

Au travers d’une vidéo, l’opérateur au carré rouge donne en effet un aperçu du pilotage de la maison connectée depuis l’application SFR Home disponible sur Android via le Play Store ou iOS via l’App Store.

La vidéo permet de voir le contrôle d’une ampoule connectée afin d’en ajuster la luminosité et la couleur, d’une prise intelligente afin d’allumer ou d’éteindre des appareils à distance et d’une caméra connectée pour surveiller sa maison à distance grâce à des alertes. Il est par ailleurs possible de créer des scénarios pour contrôler ses ampoules connectées et prises intelligentes. Le retour du travail ou une soirée romantique, par exemple.