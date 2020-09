Abonnés Freebox Delta : 6 nouveaux jeux PC offerts avec Prime Gaming

Tous les mois, Prime Gaming (ex-Twitch Prime) accessible gratuitement pour les abonnés Freebox Delta, offre plusieurs jeux à découvrir sur PC aux abonnés Amazon Prime. Voici la sélection de septembre.

Inclus dans l’offre Freebox Delta, Amazon Prime permet d’accéder à de nombreux avantages : le service de SVOD Prime Video, du streaming musical… mais aussi du contenu gratuit pour les gamers avec Twitch Prime, récemment renommé Prime Gaming.

La plateforme de streaming en direct Twitch, très orientée autour du jeux vidéo propose une formule spécifique pour les abonnés Amazon Prime et par extension aux abonnés Freebox Delta ayant activé leur offre. Vous pouvez ainsi accéder à des fonctionnalités spécifiques à la plateforme, et même à des jeux gratuits sur PC. Focus sur la sélection de jeux à récupérer sur Twitch dès le 1er juillet :

Effie

Effie est jeu de plateforme action/aventure au design très coloré, sorti le 4 juin 2019. Vous y incarnez Galand, un jeune homme maudit par une sorcière qui le rend vieux avant l’heure. Pour faire face à ce mal qui subsiste sur la région d’Oblena, vous disposez d’un bouclier magique améliorable au fil de l’aventure. Disponible jusqu’au 1er octobre.

Pumped BMX Pro

En selle ! Réalisez vos meilleurs combos, le plus vite possible sur 60 parcours de BMX, en collectant diverses médailles sur le chemin vers l’arrivée pour faire grimper votre score. Si vous n’avez pas peur de relever un challenge, plus de 200 défis sont proposés pour pimenter votre expérience ludique. Disponible jusqu’au 1er octobre.

Impulsion

Frayez vous un chemin à travers les 25 niveaux périlleux d’Impulsion en manipulant la physique à votre avantage ! Utilisez des champs de force pour accélérer ou ralentir les obstacles… ou vous-même ! Les gamers aiment le challenge, c’est votre cas ? Foncez dans le mode compétitif ou speedrun et gravissez les classements en ligne ! Défiez vos amis, d’autres joueurs, et avant tout, vos propres temps ! Préparez vous, ça ne sera pas facile.Disponible jusqu’au 25 septembre.

Outcast – Second Contact

Les fans de la franchise peuvent ainsi découvrir gratuitement cette refonte améliorée du jeu d’aventure Outcast. Se déroulant dans un futur où la planète menace d’être engloutie suite à un incident impliquant des mondes parallèles, le joueur doit partir récupérer une sonde dans un monde inconnu… Disponible jusqu’au 1er octobre.

Tiny Troopers : Joint Ops

Fans de tir d’arcade ? Faites vos armes sur Tiny Troopers dans un univers graphique assez cartoonesque. Abattez vos ennemis dans differents niveaux et avec différents modes dans ce petit jeu sans prétention, mais qui semble terriblement addictif. Disponible jusqu’au 1er octobre.

Autonauts

Un peu plus détente, ce jeu vous propose de parcourir l’univers en colonisant des planètes inhabitées. Exploitez les diverses ressources, créez des objets de fabrication, faites naître de nouveaux colons… Faites avancer votre civilisation jusqu’à l’ère robotique ! Disponible jusqu’au 1er octobre.

Et bien d’autres encore

D’autres jeux sont offerts depuis le mois d’août par Prime Gaming, essentiellement issus de licences connues. Voici la liste des jeux que vous pouvez récupérer dès maintenant. Attention, pour certains la date limite approche !

SNK 40th Anniversary Collection

Metal Slug 2

Sengoku 3

King of the Monsters

Ironclad

Shcok Troopers 2n Squad

Baseball Stars 2

The King of fighters 2002

Samurai Shodown II

Blazing Star

Pulstar

Art of Fighting 2

Fatal Fury Special

The King of Fighters 2000

The Inner World

Truberbrook

Tempest

Vous pouvez réclamer ces jeux depuis cette page Twitch en étant connecté avec vos identifiants Amazon liés à votre offre Freebox Delta. A noter que la gratuité de ces jeux est limitée dans le temps, mais que vous pouvez les installer quand vous le souhaitez une fois que vous les récupérer.

Une fois réclamés, vous pouvez ainsi les installer quand vous le souhaitez depuis l’application Twitch sur votre PC, dans la rubrique “Games”.