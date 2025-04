TNT : une autre chaîne changera de canal dès le 6 juin prochain

Après le départ soudain de CANAL+ et de ses chaînes payantes de la TNT, Paris Première se retrouve seule sur le multiplex R3, une situation inédite qui oblige à réorganiser la diffusion de la chaîne.

Ce samedi, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a publié trois décisions concernant Paris Première. Elles officialisent notamment un changement de multiplex et une nouvelle numérotation des chaînes sur la TNT prévue pour le 6 juin 2025.

Initialement, Paris Première avait obtenu le feu vert pour sa diffusion sur le multiplex R3 en décembre dernier. Mais avec la décision de CANAL+ de se retirer de la TNT payante, Paris Première aurait été la seule chaîne à y rester, ce qui n’était pas viable économiquement. L’Arcom a donc décidé de transférer Paris Première sur le multiplex R4, qui héberge déjà cinq chaînes, dont trois appartenant au groupe M6.

Ce changement vise à garantir des conditions de diffusion économiquement soutenables. Selon l’Arcom, il est techniquement possible de faire cohabiter six chaînes haute définition sur un même multiplex à couverture nationale. Pour les téléspectateurs, ce transfert sera pratiquement invisible, si ce n’est qu’il faudra procéder à une nouvelle recherche automatique des chaînes le 6 juin. En revanche, Paris Première changera également de position dans la grille : elle passera du canal actuel au canal 26. Ce déplacement est rendu nécessaire par les règles qui réservent les canaux 1 à 25 aux chaînes nationales gratuites. Paris Première, étant une chaîne payante, doit forcément se trouver au-delà de cette plage. Pour l’instant, aucun changement n’est prévu concernant le modèle économique de Paris Première : elle restera payante sur la TNT et continuera d’être proposée dans certaines offres internet, comme pour les abonnés avec une offre By Canal chez Free. Reste à voir si l’opérateur adoptera également ce nouveau canal à partir du 6 juin.

Source : Alloforfait

