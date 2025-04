Free Mobile ajoute un nouveau smartphone 5G performant à prix cassé à son catalogue

Free propose désormais le TCL 60R 5G, pour ceux qui veulent un bon compromis entre capacités techniques et petit budget.

Free Mobile enrichit son catalogue de smartphones à prix réduit en proposant le TCL 60R 5G Noir 128 Go, un modèle se voulant accessible et performant. Compatible 5G, il est proposé avec un stockage de 128 Go et dans son colors noir.

L’appareil est proposé via l’offre Free Flex : 39 € à la commande, puis 3,99 €/mois pendant 24 mois, avec une option d’achat finale de 14 €, portant le coût total à 149 €. Il est également possible de se le procurer au comptant pour ce prix, directement.

Le TCL 60R 5G est un smartphone abordable lancé lors du MWC 2025, conçu pour offrir une connectivité 5G à un large public. Il est équipé d’un écran IPS LCD de 6,67 pouces avec une résolution HD+ (720 x 1600 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, assurant une expérience visuelle fluide. Sous le capot, il embarque le processeur MediaTek Dimensity 6300, couplé à 4 Go de RAM (extensibles jusqu’à 12 Go via la RAM virtuelle) et 128 Go de stockage interne, extensible via microSD jusqu’à 2 To. Côté photographie, il dispose d’un capteur principal de 50 MP et d’une caméra frontale de 8 MP. Sa batterie de 5200 mAh promet une autonomie solide, bien que la puissance de charge ne soit pas spécifiée. Fonctionnant sous Android 14 avec une mise à jour prévue vers Android 15, le TCL 60R 5G est également certifié IP54 pour la résistance à l’eau et à la poussière.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox