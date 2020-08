TélécFree : l’application de télécommande Freebox se met à jour

L’application mobile TélécFree se met à jour sur iOS.

L’application TélécFree vient en effet de passer en version 7.0. Le développeur indique une meilleure prise en charge du système iOS 13 et une meilleure compatibilité avec l’iPhone 11.

Pour rappel, TélécFree est compatible avec les players Freebox V5 (Crystal et HD) et Freebox Révolution. Elle permet aux abonnés Freebox d’utiliser leur smartphone iPhone comme télécommande virtuelle. Pratique, lorsque l’on ne trouve plus la télécommande ou si les piles de cette dernière se retrouvent vides. Au préalable, il faut être connecté au réseau Wi-Fi de la Freebox et avoir renseigné le code télécommande. L’application est à télécharger depuis l’App Store.