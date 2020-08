Cdiscount propose un forfait spécial rentrée comprenant 60 Go pour un tout petit prix

Cdiscount dégaine un forfait spécial rentrée, et propose de prendre de bonnes résolution avec 60 Go à moins de 4 euros.

La fin des vacances sonne pour la plupart des Français, et le chemin de la rentrée se profile de plus en plus à cette occasion Cdiscount propose une enveloppe data attractive à un tout petit prix.

Ce forfait inclut les appels, SMS/MMS en illimités en France metropolitaine ainsi que 60 Go de data. Concernant l’utilisation du forfait à l’étranger, vous pourrez profiter de vos appels/SMS/MMS illimités comme en France ainsi que 5 Go en Europe et DOM. Cette offre série limitée vous sera facturé 3.99 € par mois pendant 6 mois puis 14.99 €. Sans engagement, cette dernière est disponible jusqu’au 1er septembre prochain inclus.

Lors de la commande la carte SIM triple découpe vous sera facturée 10 € et sera expédiée sous 48 h après validations des pièces justificative que vous aurez fournit à l’inscription.